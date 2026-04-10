16. rocznica katastrofy smoleńskiej. Znamy program obchodów

10 kwietnia w Warszawie odbędą się obchody 16. rocznicy katastrofy smoleńskiej. O godz. 8.00 w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca rozpocznie się msza w intencji ofiar. Następnie, o godz. 8.41 zaplanowano Apel Pamięci przed Pałacem Prezydenckim. O godz. 9.15 zostaną złożone kwiaty pod pomnikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Ofiar Katastrofy Smoleńskiej.

16. rocznica katastrofy smoleńskiej. Plan obchodów w Warszawie

Wieczorem, o godz. 19.00 w Bazylice Archikatedralnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela odbędzie się kolejna msza w intencji ofiar. O godz. 20.00 spod bazyliki pod Pałac Prezydencki wyruszy Marsz Pamięci. O godz. 21.00 przed siedzibą prezydenta wystąpi prezes PiS Jarosław Kaczyński.

facebook

Warszawski urząd miasta przekazał, że część wydarzeń odbędzie się w piątek o godz. 8.20 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach przy Pomniku Ofiar Katastrofy Smoleńskiej (kwatera K-II). „W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele rodzin ofiar, Sejmu, Senatu i rządu RP, a także prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski. Wjazd na teren nekropolii należy uzgodnić z Zarządem Cmentarza” – przekazano.

16 lat od katastrofy smoleńskiej

Przypomnijmy, do tragedii doszło 10 kwietnia 2010 r. Niedaleko lotniska w Smoleńsku rozbił się samolot Tu-154M, należący do 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego. Na pokładzie znajdowała się polska delegacja, która miała wziąć udział w obchodach 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

W katastrofie zginęło 96 osób obecnych na pokładzie, w tym prezydent RP Lech Kaczyński, jego małżonka Maria Kaczyńska, a także ostatni prezydent Polski na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Zginęli także m.in. wysocy urzędnicy Kancelarii Prezydenta, senatorowie, posłowie, wiceministrowie oraz przedstawiciele rodzin ofiar zbrodni katyńskiej.

Czytaj też:

