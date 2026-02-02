Nowy ruch śledczych ws. Smoleńska. „Niejasności i sprzeczności”

„Prokuratura krajowa zwróciła się do międzynarodowego zespołu biegłych o uzupełniającą opinię w sprawie katastrofy smoleńskiej” – ustaliła Gazeta. Redakcja portalu ujawniła w poniedziałek (2 lutego), że przedstawiciele PK poddali analizie opinię, którą wydał wspomniany wcześniej zespół wydany i dopatrzyli się tam czegoś, co skłoniło ich do wykonania konkretnego ruchu.

I tak w połowie grudnia ubiegłego roku szef zespołu śledczych nr 1 zwrócił się z prośbą o opinię uzupełniającą do członków międzynarodowej grupy ekspertów.

Głos ws. zabrała przedstawicielka działu prasowego PK.

Nowe informacje ws. katastrofy smoleńskiej. Prokuratura domaga się „wyjaśnienia sprzeczności”

Prok. Katarzyna Calów-Jaszewska zaznaczyła w rozmowie z serwisem gazeta.pl, że w tej chwili, dla dobra śledztwa, śledczy nie mogą przekazywać szczegółowych informacji dot. zakresu pytań, jakie znalazły się w korespondencji do zagranicznych specjalistów.

Prokuratura ma za kilka miesięcy otrzymać od nich uzupełniającą opinię (wpłynąć do PK powinna ona do połowy maja tego roku). Jak wskazała redakcja, będzie spisana w języku angielskim, co oznacza, że trzeba będzie ją przetłumaczyć na jęz. polski – co dodatkowo przedłuży czas trwania postępowania.

Co ma się w niej zawierać? „Opinia ma na celu wyjaśnienie niejasności i sprzeczności wcześniejszych ustaleń” – poinformowała prok. Calów-Jaszewska.

Kilkusetstronicowa ekspertyza. Co zawiera dokument, który otrzymali śledczy?

Portal Gazeta przypomina, że kompleksowa opinia trafiła do PK prawie półtora roku temu (po wakacjach). Znajdują się w niej zapisy tłumaczące okoliczności i przyczyny katastrofy, w której zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Lech Kaczyński, jego małżonka, pierwsza dama – Maria Kaczyńska, ostatnia głowa państwa polskiego na uchodźstwie – Ryszard Kaczorowski, jak również pozostali przedstawiciele władz państwowych – marszałkowie, ministrowie, parlamentarzyści, szefowie wielu ważnych instytucji, dowódcy wojskowi, działacze patriotyczni, a także członkowie załogi czy ochrony.

Jej tłumaczenie trafiło do PK w drugiej połowie sierpnia ub.r. Ekspertyza liczy kilkaset stron i zawiera opinie z zakresu lotnictwa, medycyny, chemii itd.

Warto przypomnieć, że jak dotąd, w związku ze wstrząsającym wypadkiem, do którego doszło w kwietniu 2010 r., wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów kontrolerowi lotów i dwóm oficerom – czyli łącznie trzem obywatelom Rosji.

