Polacy chcą, by Ziobro stanął przed sądem? Zabrali głos w sondażu

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych przeprowadził badanie opinii publicznej na zlecenie Radia ZET. W środę (28 stycznia) rozgłośnia opublikowała wyniki nowego sondażu.
Respondenci zostali zapytani, czy były minister sprawiedliwości powinien wrócić z Węgier do Polski i stanąć przed sądem. Przypomnijmy – prokuratura krajowa chce przedstawić mu aż 26 zarzutów.
Jedna z odpowiedzi wskazywana była przez ankietowanych dwukrotnie częściej.
Polacy zostali zapytani o Zbigniewa Ziobrę i śledztwo dotyczące Fundusz Sprawiedliwości. Tak odpowiedzieli
Sondaż przeprowadzono między 16 a 17 stycznia 2026 roku. W badaniu użyto metody wywiadu telefonicznego, podczas którego przedstawiciele pracowni wspomagali się kwestionariuszem (wypełnianym na komputerze).
Aż 49,2 procent respondentów uważa, że były prokurator generalny powinien z Budapesztu trafić do Warszawy, by wziąć udział w sądowej batalii („zdecydowanie tak” – to odpowiedź, którą wskazała prawie połowa badanych; część badanych optowała też za opcją „raczej tak” – 13 proc.).
„Zdecydowanie” przeciwnych jest temu zaś 23,6 proc. osób. „Raczej nie” – to odpowiedź, której udzieliło natomiast 8,4 proc. ankietowanych.
Od głosu wstrzymało się 5,9 proc. Polaków (odp. „nie wiem” lub „trudno powiedzieć).
W badaniu uczestniczyło łącznie 1067 osób, będących reprezentatywną próbą.
Wymowne wyniki sondaż ws. azylu politycznego dla byłego ministra sprawiedliwości
Ziobro już oficjalnie otrzymał na Węgrzech azyl polityczny i ochronę międzynarodową. O ruchu wykonanym przez władze Budapesztu informował na początku stycznia na platformie X.
Jak decyzję polityka Prawa i Sprawiedliwości o opuszczeniu kraju ocenili obywatele? W sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski negatywną opinię na ten temat ma aż 54,3 proc. ankietowanych. Wyrozumiałością byłego PG, który w Polsce czuje się „represjonowany”, obdarzyło zaś 24,8 proc. respondentów.
