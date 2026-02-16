Wyraźny sygnał dla PiS. Takiego scenariusza nikt się nie spodziewał

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez United Surveys dla WP sprawdzono, jakim poparciem cieszą się aktualnie poszczególne partie polityczne.

Nowy sondaż partyjny. KO wyraźnie przed PiS

Wyniki badania pokazują, że Koalicja Obywatelska utrzymała się na pozycji lidera. Formacja Donalda Tuska może liczyć na poparcie w wysokości 32,5 proc. (wzrost o 0,2 pkt proc. w porównaniu do sondażu z przełomu stycznia i lutego).

Na drugim miejscu – jednak ze sporą różnicą do KO – uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chciałoby obecnie zagłosować 22,7 proc. ankietowanych, a więc o 0,8 pkt proc. mniej niż w poprzednim sondażu.

Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 13 proc. co oznacza wzrost w porównaniu do poprzedniego badania o 1,8 pkt proc. Niemal dwucyfrowy wynik uzyskała również Konfederacja Korony Polskiej, na czele której stoi Grzegorz Braun. Poparcie dla tej formacji zadeklarowało 9,9 proc. ankietowanych i to właśnie ta partia odnotowała największy sondażowy wzrost – 2,2 pkt proc.

Poselskie mandaty trafiłyby również do polityków Lewicy, która może liczyć na 8 proc. głosów (wzrost o 1,4 pkt proc.).

Minimalnie pod progiem wyborczym znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe, na które chciałoby zagłosować 4,8 proc. respondentów. Przy Wiejskiej zabrakłoby reprezentantów Polski 2050, którą popiera 2 proc. Ugrupowanie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz wyprzedziła w sondażu partia Razem z wynikiem 3 proc.

4 proc. osób, które wzięły udział w sondażu nie były w stanie jasno określić, którą partię popierają.

Podział mandatów. Tak wyglądałby dziś Sejm

Po przełożeniu wyników sondażu na mandaty, tak wyglądałby podział miejsc w Sejmie:

Koalicja Obywatelska: 192 mandaty

Prawo i Sprawiedliwość: 128 mandatów

Konfederacja: 64 mandaty

Konfederacja Korony Polskiej: 44 mandaty

Lewica: 32 mandaty

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono metodą CATI&CAWI w dniach 13-15.02.2026 r. na próbie n=1000 osób.

