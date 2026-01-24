Fatalne wieści dla Ziobry. Ten sondaż nie pozostawia złudzeń

Prokuratura zamierza przedstawić Zbigniewowi Ziobrze szereg zarzutów, jednak były minister sprawiedliwości wyjechał wcześniej na Węgry, gdzie niedawno otrzymał azyl polityczny. Ziobro nie unika przy tym mediów, udziela wywiadów i zapowiada, że wróci do Polski w kilka godzin, o ile „zostanie przywrócona praworządność”. Również Pełnomocnik byłego ministra sprawiedliwości Bartosz Lewandowski tłumaczył, że „ochrona ma związek z naruszeniami praw i wolności na terytorium Polski, gwarantowanych prawem międzynarodowym”.

O ocenę postawy polityka zapytano Polaków w najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Jak się okazuje, większość respondentów działania byłego ministra ocenia negatywnie. „Aż 54,3 proc. respondentów ocenia postawę Zbigniewa Ziobry jako »tchórzostwo i przyznanie się do winy«. To zdecydowanie najczęściej wybierana odpowiedź w całym badaniu” – informuje portal. „Zupełnie inny pogląd prezentuje 24,8 proc. ankietowanych, którzy uważają, że jest to »zrozumiała obrona przed politycznym prześladowaniem«” – czytamy dalej.

Kolejne 13,8 proc. badanych uważa, że zachowanie Ziobry to „dozwolona taktyka procesowa”, zaś zdania w tej kwestii nie ma 7,1 proc. Polaków.

Jednomyślni wyborcy koalicji i podzielona prawica

Zwolennicy koalicji rządzącej są niemal jednomyślni, bo aż 90 proc. widzi w zachowaniu Zbigniewa Ziobry tchórzostwo, a zaledwie 6 proc. twierdzi, że były minister jest prześladowany.

Podzieli są za to wyborcy PiS-u i Konfederacji, którzy w badaniu zostali ujęci jako jedna grupa, czyli wyborcy opozycji. Większość z nich – 51 proc. – byłego ministra broni i uważa, że jego nieobecność w kraju wynika z prześladowań. Z drugiej strony jednak 22 proc. zwolenników opozycji ocenia postawę Ziobry jako tchórzostwo. 15 proc. twierdzi, że to taktyka procesowa.

