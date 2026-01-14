Ziobro obciążeniem dla PiS? Większość Polaków nie ma złudzeń

Na początku tygodnia media obiegła wiadomość o tym, że Zbigniew Ziobro uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech. „Wybieram walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem. Stawiam opór postępującej dyktaturze. Czynię to w imię zasad, którymi zawsze się kierowałem i z powodu których stałem się dziś celem osobistej zemsty Donalda Tuska i jego środowiska. Stałem się obiektem polowania i nagonki dlatego, że jako Prokurator Generalny zainicjowałem liczne śledztwa dotyczące ich korupcji i złodziejstwa” – napisał były minister sprawiedliwości w mediach społecznościowych.

Ziobro z azylem na Węgrzech. W sieci zawrzało. Podział w PiS-ie?

Ta informacja wywołała lawinę komentarzy. Głos zabrał m.in. minister spraw zagranicznych. „Zbyszku, po ludzku współczuję azylanckiego chleba, którego ja też zasmakowałem. Co prawda ja uciekałem przed komuną a Ty przed polskim prokuratorem i sądem, które sam reformowałeś. Niemniej, życzę powrotu do ojczyzny oraz sprawiedliwego wyroku” – napisał Radosław Sikorski na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Oficjalnie politycy PiS stoją murem za Zbigniewem Ziobrą, a o tym, że były minister sprawiedliwości jest „ścigany ze względów politycznych” mówił m.in. Mateusz Morawiecki. Za kulisami mają pojawiać się jednak krytyczne głosy i obawa o to, jakie przełożenie na notowania partii będzie miała sprawa Zbigniewa Ziobry. – Entuzjazmu w partii nie ma. Bronimy, bo tak trzeba, to wiadomo, ale przypominanie tej historii średnio nam służy – stwierdził jeden z rozmówców Interii.

Ziobro obciążeniem dla PiS? Najnowszy sondaż

W sondażu, który dla Onetu zrealizowała pracownia SW Research, zapytano Polaków, czy ich zdaniem pobyt Zbigniewa Ziobry na Węgrzech jest obciążeniem wizerunkowym dla PiS. 55,7 proc. odpowiedziało twierdząco, a 18,5 proc. jest przeciwnego zdania. 25,7 proc. nie ma jednoznacznej opinii w sprawie.

Sondaż został zrealizowany w dniu 14 stycznia 2026 r. przez agencję SW Research na zlecenie Onetu metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 820 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Czytaj też:

Polacy sercem z Owsiakiem i WOŚP. Te liczby stanowią dowód. Sondaż dla „Wprost”Czytaj też:

Polacy zabrali głos ws. Marty Nawrockiej. Wymowne wyniki sondażu