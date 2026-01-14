Polacy zabrali głos ws. Marty Nawrockiej. Wymowne wyniki sondażu
Karol Nawrocki i Marta Nawrocka podczas zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem
Karol Nawrocki i Marta Nawrocka podczas zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem Źródło: PAP / Grzegorz Momot
Z najnowszego sondażu wynika, że działalność Marty Nawrockiej jako pierwszej damy jest pozytywnie oceniana przez 44 proc. Polaków. Przeciwnego zdania jest 20 proc. ankietowanych, a 36 proc. jest niezdecydowanych.

Instytut Badań Pollster zapytał na zlecenie Super Expressu, jak Polacy oceniają działalność Marty Nawrockiej jako pierwszej damy? Łącznie pozytywnie na tak postawione twierdzenie zareagowało 44 proc. ankietowanych. Na „nie” było z kolei w sumie 20 proc. respondentów. Odpowiedź „Nie wiem / nie ma zdania” wybrało z kolei 36 proc. uczestników sondażu.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 31 grudnia 2025 roku – 1 stycznia 2026 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI) na próbie 1 002 pełnoletnich Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku powyżej 18 lat. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około trzech proc.

Polacy o Marcie Nawrockiej. Tak zmieniała się jej ocena na przestrzeni miesięcy

Jak Nawrocka radzi sobie w sondażach w ostatnich miesiącach? W połowie grudnia pierwsza dama wypadła lepiej na tle Agaty Kornhauser-Dudy (40 proc. vs. 9,1 proc.). 29,5 proc. osób nie widziało różnicy, a 21,4 proc. Polaków było niezdecydowanych.

Z kolei pod koniec listopada w rankingu uwzględniającym wszystkie pierwsze damy Nawrocka uplasowała się na drugiej pozycji z wynikiem 18 proc. Pierwsza była Jolanta Kwaśniewska z wynikiem 55 proc., a na trzeciej pozycji uplasowała się Maria Kaczyńska z 12 proc.

Działalność Marty Nawrockiej jako pierwszej damy. Polacy nie mieli wątpliwości

W połowie listopada Nawrocką pozytywnie oceniało 54 proc. ankietowanych, negatywnie 15 proc., a niezdecydowanych było 31 proc. badanych. Z kolei w połowie października, również w sondażu dla „SE” pierwszą damę pozytywnie oceniało 46 proc. Polaków, 16 proc. negatywnie, a 38 proc. nie miało zdania.

Jak te sondaże wypadają na tle oczekiwań Polaków przed tym, jak Nawrocka została pierwszą damą? Wówczas w sondażu dla „Wprost” 38,9 proc. osób oczekiwano, że Nawrocka będzie dobrze wywiązywać się ze swoich obowiązków, przy 26,1 proc. głosów przeciwnych oraz 35,1 proc. respondentów, którzy nie potrafili zabrać głosu w tej sprawie.

