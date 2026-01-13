Kulisy spotkania Nawrockiego z Polonią. „Ochrona wielokrotnie musiała interweniować”

We wtorek 13 stycznia przy Downing Street 10 odbyło się spotkanie prezydenta Polski z Keirem Starmerem, premierem Wielkiej Brytanii. Wśród poruszonych tematów były kwestie dotyczące bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej.

Karol Nawrocki z wizytą w Wielkiej Brytanii. Spotkał się z Polonią

Pierwsza oficjalna wizyta Karola Nawrockiego w Wielkiej Brytanii odbiła się szerokim echem wśród Polonii, z której przedstawicielami prezydent Polski spotkał się w National Army Museum w Londynie.

– Każdy z państwa przynosi dumę Rzeczypospolitej, ale także realną siłę w relacjach z Wielką Brytanią, bo jesteście w istocie ambasadorami polskości w Wielkiej Brytanii – stwierdził prezydent.

Słowa te padły w czasie uroczystości, podczas której Karol Nawrocki wręczył państwowe odznaczenia osobom zasłużonym w działalności na rzecz środowisk polonijnych w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Nawrocki podkreślił, że polska społeczność „buduje mosty, z których możemy korzystać w teraźniejszości i w przyszłości dla naszego bezpieczeństwa i dla naszej ekonomii”. Prezydent podziękował także wszystkim osobom, które pielęgnują polską tożsamość narodową, pamięć historyczną, a także polską przyjaźń z Wielką Brytanią.

Kulisy spotkania Nawrockiego z Polonią. Tak miało przebiegać

Jak relacjonuje Onet, w gmachu National Army Museum pojawiły się setki osób, a atmosfera spotkania odbiegała od sztywnych ram protokołu dyplomatycznego. Oficjalna część uroczystości trwała ok. 1,5 godziny, a kolejne dwie godziny Karol Nawrocki miał poświęcić na bezpośrednie rozmowy z uczestnikami.

Z kolei Radio Wnet przekazało, że prezydent „z każdym się witał i ściskał ręce, cierpliwie pozował do zdjęć, nie pomijając nikogo w tłumie”. Jak podkreślono, „ochrona wielokrotnie musiała interweniować, prosząc napierający tłum o cofnięcie się”.

