Polska stanie się „bramą północy”? Nawrocki: Jest gotowa

Podczas 11. Szczytu Inicjatywy Trójmorza w Dubrowniku prezydent Karol Nawrocki przekonywał, że państwa Europy Środkowo-Wschodniej stają się jednym z najważniejszych centrów wzrostu gospodarczego na świecie. Jak podkreślał, region tworzy dziś potężny rynek gospodarczy.

– To rynek, który generuje łącznie 2 biliony euro rocznie, co stanowi niemal 20 proc. PKB całej Unii Europejskiej. Wszyscy razem, 13 państw, tworzymy 7. gospodarkę świata – mówił prezydent.

Nawrocki: Trójmorze to motor rozwoju Europy

Nawrocki zaznaczył również, że Inicjatywa Trójmorza przyciąga coraz większe zainteresowanie inwestorów z całego świata. Według niego region wyróżnia się nowoczesnością i potencjałem technologicznym.

– Jesteśmy regionem dynamicznie się rozwijającym, technologicznie zaawansowanym, regionem, w którym mieszkają dobrze wykształceni ludzie – podkreślił.

Polska z nową rolą w regionie i G20

Prezydent odniósł się także do udziału Polski w pracach grupy G20. Jak stwierdził, zaproszenie wystosowane przez prezydenta USA Donalda Trumpa ma być potwierdzeniem rosnącej pozycji Polski i całego regionu Trójmorza.

– Sukces gospodarczy Polski, zaproszenie do grupy G20 stanowi też dla Polski możliwość reprezentowania całego regionu – powiedział Nawrocki.

Według prezydenta państwa Trójmorza wspólnie uznały, że Polska może reprezentować interesy regionu podczas międzynarodowych rozmów gospodarczych.

Nawrocki: Polska chce być energetycznym hubem Europy

Jednym z najważniejszych tematów szczytu była współpraca energetyczna ze Stanami Zjednoczonymi. Nawrocki zadeklarował, że Polska chce odgrywać kluczową rolę w dostawach surowców energetycznych do Europy Środkowej.

– Polska jest gotowa do tego, aby stać się bramą północy dla amerykańskiego gazu do całego regionu – powiedział.

Prezydent wskazywał na znaczenie terminalu LNG w Świnoujście oraz planowanych inwestycji na Bałtyku. Rozmawiał także z amerykańskim sekretarzem energii Chris Wright o rozwoju infrastruktury przesyłowej i bezpieczeństwie energetycznym regionu.

W trakcie szczytu pojawił się również pomysł utworzenia Banku Rozwoju Trójmorza, który miałby finansować strategiczne inwestycje infrastrukturalne w regionie.

