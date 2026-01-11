Nawrocki objął patronat nad slalomem. Na trasie… Duda
Udostępnijdodaj Skomentuj

Nawrocki objął patronat nad slalomem. Na trasie… Duda

Dodano: 
Karol Nawrocki, Andrzej Duda
Karol Nawrocki, Andrzej Duda Źródło: PAP / East News
Prezydent Karol Nawrocki objął honorowym patronatem 12. edycję charytatywnego Slalom Maratonu. Jak się okazuje, na liście uczestników znalazł się... Andrzej Duda.

Jak już wcześniej pisaliśmy, prezydent Karol Nawrocki objął honorowym patronatem charytatywne wydarzenie narciarskie, które odbędzie się dziś w Zakopanem. W liście skierowanym do organizatorów i uczestników wyraził uznanie dla idei wydarzenia, łączącej sportową rywalizację z pomocą osobom z niepełnosprawnościami.

Jak poinformowała teraz Polska Agencja Prasowa, wśród uczestników zawodów znalazł się również były prezydent Andrzej Duda, który bierze czynny udział w narciarskich zjazdach.

Slalom Maraton. O co w tym chodzi?

Slalom Maraton to wydarzenie, który łączy sport z pomaganiem. Cały dochód z imprezy trafia do Fundacji Handicap Zakopane, która zapewnia całoroczne, bezpłatne treningi sportowe osobom z niepełnosprawnościami.

Formuła zawodów zakłada 12 godzin nieprzerwanej rywalizacji na trasie slalomu. W zjazdach biorą udział zarówno doświadczeni narciarze, jak i amatorzy. Dzięki ich zaangażowaniu oraz wsparciu sponsorów możliwe jest gromadzenie środków na dalszą działalność fundacji.

Prezydent Nawrocki w swoim liście zwrócił uwagę na integracyjną stronę imprezy oraz jej znaczenie dla lokalnej społeczności i rozwoju polskiego narciarstwa. „Gratuluję sukcesu, rozwoju i rosnącej popularności tych szczególnych sportowych zmagań, które łączą narciarską pasję z troską o innego człowieka” – podkreślił prezydent.

Andrzej Duda na stoku. Symboliczne wsparcie inicjatywy

Udział Andrzeja Dudy w Slalom Maratonie ma nie tylko wymiar sportowy, ale także symboliczny. Obecność byłego prezydenta przyciąga uwagę opinii publicznej i wzmacnia przekaz dotyczący wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Duda uczestniczył w tym wydarzeniu również w czasie, gdy sprawował urząd prezydenta.

Pomysłodawczynią i główną organizatorką zawodów jest Małgorzata Tlałka-Długosz, prezeska Fundacji Handicap Zakopane, która od lat angażuje się w rozwój sportu integracyjnego.

Czytaj też:
Debiut Nawrockiego w Zakopanem. To przygotował dla StochaCzytaj też:
Andrzej Duda pochwalił się emeryturą. Kwota budzi emocje

Opracowała:
Źródło: PAP