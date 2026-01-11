Nawrocki objął patronat nad slalomem. Na trasie… Duda

Jak już wcześniej pisaliśmy, prezydent Karol Nawrocki objął honorowym patronatem charytatywne wydarzenie narciarskie, które odbędzie się dziś w Zakopanem. W liście skierowanym do organizatorów i uczestników wyraził uznanie dla idei wydarzenia, łączącej sportową rywalizację z pomocą osobom z niepełnosprawnościami.

Jak poinformowała teraz Polska Agencja Prasowa, wśród uczestników zawodów znalazł się również były prezydent Andrzej Duda, który bierze czynny udział w narciarskich zjazdach.

Slalom Maraton. O co w tym chodzi?

Slalom Maraton to wydarzenie, który łączy sport z pomaganiem. Cały dochód z imprezy trafia do Fundacji Handicap Zakopane, która zapewnia całoroczne, bezpłatne treningi sportowe osobom z niepełnosprawnościami.

Formuła zawodów zakłada 12 godzin nieprzerwanej rywalizacji na trasie slalomu. W zjazdach biorą udział zarówno doświadczeni narciarze, jak i amatorzy. Dzięki ich zaangażowaniu oraz wsparciu sponsorów możliwe jest gromadzenie środków na dalszą działalność fundacji.

Prezydent Nawrocki w swoim liście zwrócił uwagę na integracyjną stronę imprezy oraz jej znaczenie dla lokalnej społeczności i rozwoju polskiego narciarstwa. „Gratuluję sukcesu, rozwoju i rosnącej popularności tych szczególnych sportowych zmagań, które łączą narciarską pasję z troską o innego człowieka” – podkreślił prezydent.

Andrzej Duda na stoku. Symboliczne wsparcie inicjatywy

Udział Andrzeja Dudy w Slalom Maratonie ma nie tylko wymiar sportowy, ale także symboliczny. Obecność byłego prezydenta przyciąga uwagę opinii publicznej i wzmacnia przekaz dotyczący wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Duda uczestniczył w tym wydarzeniu również w czasie, gdy sprawował urząd prezydenta.

Pomysłodawczynią i główną organizatorką zawodów jest Małgorzata Tlałka-Długosz, prezeska Fundacji Handicap Zakopane, która od lat angażuje się w rozwój sportu integracyjnego.

