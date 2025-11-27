Andrzej Duda pochwalił się emeryturą. Kwota budzi emocje

Druga kadencja Andrzeja Dudy na stanowisku prezydenta dobiegła końca wraz z zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego – 6 sierpnia. Wraz z nadejściem tego dnia Andrzej Duda zyskał prawo do prezydenckiej emerytury.

Andrzej Duda o swojej emeryturze. Ponad 9 tys. złotych

Były prezydent właśnie pochwalił się pierwszym przelewem.

"Po trzech miesiącach otrzymywania prezydenckiej 'odprawy' dostałem na konto pierwszą prezydencką 'emeryturę”. Zobaczcie, żeby nie było spekulacji" – napisał na swoim profilu na X.

Do posta polityk dołączył zrzut ekranu ze swojego konta bankowego. Okazuje się, że 26 listopada na konto Andrzeja Dudy Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przelała 9 349,00 zł.

Internauci śledzący medialną działalność Andrzeja Dudy licznie skomentowali wysokość świadczenia. Część z nich wyraziła pogląd, że emerytura osoby, która pełniła najważniejszą funkcję w kraju jest zdecydowanie za niska. Inni zwracali uwagę, że Andrzej Duda otrzymywać będzie do końca życia znacznie większą emeryturę niż większość Polaków. Pojawiły się również głosy krytykujące działalność prezydenta w latach 2015-2025.

Prezydent po zakończeniu kadencji. Uposażenie, środki na biuro i dożywotnia ochrona

Dożywotnią emeryturę prezydencką otrzymują wszyscy byli prezydenci. Jej celem jest zapewnienie stabilności finansowej po zakończeniu piastowania najważniejszego stanowiska w kraju.

Otrzymywane przez Dudę świadczenie formalnie nazywa się uposażeniem. Jego wysokość ustalona została na poziomie 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego przysługującego urzędującemu prezydentowi. Poza uposażeniem prezydent ustępując ze stanowiska otrzymał gratyfikację w wysokości odpowiadającej trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia brutto urzędującego prezydenta, środki na finansowanie działalności biura oraz dożywotnią ochronę SOP.

