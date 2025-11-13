Duda zarzucił prof. Zollowi manipulację. Były prezes TK odpowiada

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w środę, że odmówił nominacji dla 46 sędziów. – Każdy sędzia nominowany przez Prezydenta RP jest sędzią RP. Prerogatywą prezydenta jest nominowanie, ale może on także tych nominacji odmówić. Korzystam dziś z tego prawa: odmawiam nominacji 46 sędziów – uzasadniał.

Decyzja prezydenta wywołała spore poruszenie. Rzecznik rządu Adam Szłapka stwierdził m.in., że jest to „próba zakwestionowania konstytucyjnych zasad niezawisłości sędziów i sądów”. – Samo oświadczenie pana prezydenta świadczy o takiej uzurpacji uprawnień – mówił polityk.

Komentarza do działań głowy państwa udzielił także prof. Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. W rozmowie z Interią ocenił on, że to, co robi prezydent, jest „absolutnie poza prawem”.

– To łamanie konstytucji. Prezydent nie może podjąć takiej decyzji, bo nie ma takich kompetencji – stwierdził prof. Zoll, nazywając decyzję prezydenta „nieprawdopodobną i wyjątkowo niebezpieczną”.

Prezydent Nawrocki odmówił nominacji 46 sędziów. Prof. Zoll odpowiada Dudzie

Jeszcze tego samego dnia w obronie Nawrockiego stanął jego poprzednik, były prezydent Andrzej Duda. „Pan Zoll kolejny raz oczywiście mija się z prawdą i manipuluje normami Konstytucji” – napisał w mediach społecznościowych.

„Nominowanie sędziów to PREROGATYWA Prezydenta RP. Prezydent ją wykonuje albo poprzez akt nominacji i odebranie ślubowania albo poprzez odmowę nominacji. To nie jest żadna decyzja administracyjna. To po prostu akt władczy Prezydenta RP” – stwierdził Duda.

O słowa Dudy, prof. Zoll został zapytany przez „Fakt”. – Prezydent Duda mówi, że podstawą prezydenta Nawrockiego do takiego rozstrzygnięcia było władztwo prezydenta. Ja takiej kategorii prawnej nie znam. Konstytucja nie mówi o władztwie prezydenta – odpowiedział. Podkreślił ponownie, że „tego typu decyzja nie ma podstawy konstytucyjnej”.

– Prezydent uważa, że osoby, które myślą tak jak on, mogą być awansowane, natomiast ci, którzy nie myślą tak jak on, nie będą awansowani – powiedział dziennikowi były prezes TK. – Nie może się stawiać ponad prawem. Od jego indywidualnej decyzji i oceny, ma zależeć los oficerów czy sędziów, czy jeszcze innych osób. To jest wyjątkowo ryzykowna sprawa. Mocny krok w stronę autorytaryzmu – stwierdził.

Czytaj też:

Bąkiewicz z siekierą odpowiada Żurkowi. Kilka godzin później usłyszał zarzutyCzytaj też:

Prokuratura chce aresztu dla Ziobry. Decyzja w rękach sądu