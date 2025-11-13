Prokuratura chce aresztu dla Ziobry. Decyzja w rękach sądu

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak, wniosek dotyczy aresztu na okres trzech miesięcy od dnia zatrzymania. „Konieczność zastosowania tymczasowego aresztowania wynika z zachodzącej w sprawie uzasadnionej obawy ucieczki lub ukrycia się, obawy bezprawnego utrudniania postępowania oraz groźby wymierzenia surowej kary” – przekazano w komunikacie.

Zbigniew Ziobro przebywa obecnie poza granicami kraju, na Węgrzech, co potwierdzili funkcjonariusze ABW. – Wobec tego nie udało się go zatrzymać – poinformował prok. Nowak. Z dokumentacji wynika, że były minister sprawiedliwości nie ma w Polsce stałego miejsca zamieszkania. – Zachodzi po prostu uzasadniona obawa, że Zbigniew Z. nie stawi się dobrowolnie do prokuratora – wskazał rzecznik Prokuratury Krajowej.

Areszt dla Zbigniewa Ziobry. Prokuratura złożyła wniosek

Śledczy zaznaczyli, że prokurator nie będzie kontynuował wniosku o areszt, jeśli pojawią się dowody na zagrożenie życia lub zdrowia podejrzanego. – Jeżeli będzie zachodziło poważne niebezpieczeństwo dla jego zdrowia lub życia, prokurator natychmiast odstąpi od tymczasowego aresztowania – podkreślił prok. Nowak, odwołując się do doniesień o potencjalnie pogarszającym się stanie zdrowia polityka.

Jak jednak dodał prokurator, z opinii lekarskiej wynika, iż stan Ziobry jest dobry, a pierwszym krokiem po ewentualnym zatrzymaniu będzie jego badanie przez lekarza.

Prokuratura wykluczyła możliwość przesłuchania podejrzanego za granicą. – Nie ma żadnych podstaw do tego, by podejrzany Zbigniew Z. był traktowany wyjątkowo, inaczej niż inni podejrzani – stwierdził Nowak. W ocenie śledczych nie ma prawnych ani faktycznych przesłanek, by czynności przeprowadzać poza terytorium Polski.

Sprawa dotyczy nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, w tym podejrzeń o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej i przekazanie środków publicznych z funduszu na inne cele. Po decyzji Sejmu o uchyleniu immunitetu Ziobry prokuratura wydała postanowienie o przymusowym doprowadzeniu i postawieniu mu 26 zarzutów. Sąd ma siedem dni na rozpatrzenie wniosku o areszt.

Czytaj też:

Ziobro i azyl na Węgrzech. Polacy stawiają sprawę jasnoCzytaj też:

Tak PiS reaguje na sprawę Ziobry. „Trzymają kciuki za Żurka”