Prokuratura chce aresztu dla Ziobry. Decyzja w rękach sądu
Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro Źródło: Shutterstock / TomaszKudala
Prokuratura Krajowa złożyła do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości i posła PiS. Śledczy uzasadniają decyzję dużym prawdopodobieństwem popełnienia zarzucanych mu przestępstw oraz ryzykiem, że podejrzany będzie unikał wymiaru sprawiedliwości.

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak, wniosek dotyczy aresztu na okres trzech miesięcy od dnia zatrzymania. „Konieczność zastosowania tymczasowego aresztowania wynika z zachodzącej w sprawie uzasadnionej obawy ucieczki lub ukrycia się, obawy bezprawnego utrudniania postępowania oraz groźby wymierzenia surowej kary” – przekazano w komunikacie.

Zbigniew Ziobro przebywa obecnie poza granicami kraju, na Węgrzech, co potwierdzili funkcjonariusze ABW. – Wobec tego nie udało się go zatrzymać – poinformował prok. Nowak. Z dokumentacji wynika, że były minister sprawiedliwości nie ma w Polsce stałego miejsca zamieszkania. – Zachodzi po prostu uzasadniona obawa, że Zbigniew Z. nie stawi się dobrowolnie do prokuratora – wskazał rzecznik Prokuratury Krajowej.

Areszt dla Zbigniewa Ziobry. Prokuratura złożyła wniosek

Śledczy zaznaczyli, że prokurator nie będzie kontynuował wniosku o areszt, jeśli pojawią się dowody na zagrożenie życia lub zdrowia podejrzanego. – Jeżeli będzie zachodziło poważne niebezpieczeństwo dla jego zdrowia lub życia, prokurator natychmiast odstąpi od tymczasowego aresztowania – podkreślił prok. Nowak, odwołując się do doniesień o potencjalnie pogarszającym się stanie zdrowia polityka.

Jak jednak dodał prokurator, z opinii lekarskiej wynika, iż stan Ziobry jest dobry, a pierwszym krokiem po ewentualnym zatrzymaniu będzie jego badanie przez lekarza.

Prokuratura wykluczyła możliwość przesłuchania podejrzanego za granicą. – Nie ma żadnych podstaw do tego, by podejrzany Zbigniew Z. był traktowany wyjątkowo, inaczej niż inni podejrzani – stwierdził Nowak. W ocenie śledczych nie ma prawnych ani faktycznych przesłanek, by czynności przeprowadzać poza terytorium Polski.

Sprawa dotyczy nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, w tym podejrzeń o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej i przekazanie środków publicznych z funduszu na inne cele. Po decyzji Sejmu o uchyleniu immunitetu Ziobry prokuratura wydała postanowienie o przymusowym doprowadzeniu i postawieniu mu 26 zarzutów. Sąd ma siedem dni na rozpatrzenie wniosku o areszt.

