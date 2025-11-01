Ziobro zostanie w Budapeszcie? Polityk PiS uważa, że lepiej, gdyby wrócił do Polski

Były minister rolnictwa Robert Telus został zawieszony w prawach członka PiS po ostatnich doniesieniach medialnych w związku z aferą CPK. Jego partyjny kolega Krzysztof Szczucki komentował sytuację polityka w Polskim Radiu.

Szczucki o zawieszeniu Telusa

– Nie jest naszą intencją, żeby na pokładzie Prawa i Sprawiedliwości utrzymywać ludzi, którzy, mówiąc potocznie, mają za uszami. Mam nadzieję, że ci panowie [m.in. Robert Telus nie mają, ale już tak bywało w przeszłości i konsekwentnie nasza partia takich ludzi się pozbywała. Jeżeli się okaże, że i tym razem ktoś coś poważnego ma na sumieniu, to i pewnie tak to się skończy – stwierdzał.

Odniósł się też do sprawy Zbigniewa Ziobry, na którym ciążą coraz poważniejsze zarzuty prokuratury w związku z wydatkami z Funduszu Sprawiedliwości. – Po pierwsze staram się nie radzić oczywiście w takich sytuacjach, bo to są trudne, osobiste wybory i po drugie też trzeba zauważyć, że pan minister Ziobro nie ma w tej chwili szans na uczciwy proces w Polsce, bo jest taki poziom emocji wobec niego, że trudno mi będzie sobie wyobrazić, że jakiś prokurator, tu zasadniczo w ogóle już wiem, że ta sprawa jest stronniczo prowadzona... – mówił.

Ziobro powinien wrócić do Polski?

– Ale mimo tych wszystkich zastrzeżeń uważam, że lepiej by było, gdyby, myślę, że tak może być, bo przecież nie mamy informacji na razie, że będzie inaczej, że pan minister Ziobro stawi czoła tym wszystkim wyzwaniom, trudnościom i że będzie uczestniczył w tym procesie i pokazywał wszystkie jego wady, wszystkie jego nieuczciwości i myślę, że Polacy w takiej sytuacji też będą z nim sympatyzowali – wyraził przekonanie.

– Jeżeli byłbym zapytany przez niego o radę, to pewnie takiej bym mu udzielił, przy tym całym zastrzeżeniu, że ostatecznie to jest oczywiście jego decyzja, jego życie i jego wybory – podsumował były minister w rządzie Mateusza Morawieckiego.

