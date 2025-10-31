Ziobro wystąpi o azyl na Węgrzech? Są nowe ustalenia

Kancelaria Sejmu poinformowała, że jej służby prawne zakończyły kontrolę formalną wniosku Waldemara Żurka o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Wniosek został skierowany do posła PiS oraz do Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych.

Wniosek o areszt dla Ziobry

– Wszystkie zgromadzone dowody pozwoliły na przyjęcie przez prokuratora dostatecznie uzasadnionego podejrzenia, że Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw – informowała Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.

Z ustaleń śledczych wynika, że były minister sprawiedliwości miał założyć i kierować zorganizowaną grupą przestępczą. Wraz z Marcinem Romanowskim miał – jak twierdzi prokuratura – nadzorować proceder wyprowadzania środków z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości blisko 150 mln złotych.

Aktualnie polityk PiS przebywa na Węgrzech. Zbigniew Ziobro spotkał się w Budapeszcie z Viktorem Orbanem. Aktualny rząd stara się doprowadzić do jego aresztowania. Wszystko to dzieje się w samym sercu Europy i przy całkowitym milczeniu ze strony Brukseli. W tak absurdalnych czasach żyjemy – komentował premier Węgier.

Ziobro wystąpi o azyl na Węgrzech?

Spotkanie z Viktorem Orbanem wywołało falę pytań, czy Zbigniew Ziobro pójdzie w ślady Marcina Romanowskiego i będzie się ubiegał o azyl lub pomoc Węgier w innej formie.

Z ustaleń Interii wynika, że był minister sprawiedliwości ma na razie pozostać na Węgrzech. – Na razie nie ma planu, by minister Ziobro składał oficjalny wniosek o azyl polityczny u Viktora Orbana. Ale to jest sytuacja na dziś – przekazał dziennikarz Marcin Fijołek.

Przy okazji zwrócił uwagę na fakt, że jeśli polityk PiS przez dłuższy czas nie wróci do Polski, pojawią się pytania, dlaczego tego nie zrobi, skoro jak twierdzi, nie ma się czego bać.

Dziennikarz zwrócił również uwagę na fakt, że w kontekście wniosku o areszt z pewnością wielokrotnie będzie się przewijać temat stanu zdrowia polityka PiS, który leczył się onkologicznie.

