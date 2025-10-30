Ziobro wystąpi o azyl na Węgrzech? Wymowne słowa Orbana

We wtorek 28 października prokuratura złożyła do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Powód? Chodzi o aferę Funduszu Sprawiedliwości.

- Wszystkie dowody pozwoliły na przyjęcie przez prokuratora dostatecznie uzasadnionego podejrzenia, że Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw - przekazała Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.

Jak dodała, prokurator ustalił w oparciu o dowody, że były minister sprawiedliwości założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Polska prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu i Zbigniewowi Ziobrze kierowanie grupą przestępczą, mającą z Funduszu Sprawiedliwości wyprowadzić 150 mln zł.

Ziobro wystąpi o azyl na Węgrzech? Orban chwali się spotkaniem

Tymczasem polityk PiS przebywa aktualnie z wizytą na Węgrzech. Zbigniew Ziobro m.in. wziął udział w pokazie filmu „Przejęcie”, który opowiada o zmianach w mediach publicznych po przejęciu władzy przez obecną koalicję rządzącą. Z kolei w czwartek 30 października doszło do spotkania polityka PiS z Viktorem Orbanem.

Premier Węgier pochwalił się relacją w mediach społecznościowych. „Dzisiaj spotkałem się w Budapeszcie z byłym ministrem sprawiedliwości Polski. Aktualny rząd stara się doprowadzić do jego aresztowania. Wszystko to dzieje się w samym sercu Europy i przy całkowitym milczeniu ze strony Brukseli. W tak absurdalnych czasach żyjemy” – stwierdził Viktor Orban.

„Sprawiedliwość dla Polski! Polska prawica odniosła ogromne zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Od tego czasu pro-brukselski rząd rozpoczął polityczną nagonkę na nich” – dodał szef węgierskiego rządu.

Ziobro spotkał się z Orbanem. Tusk i Sikorski komentują

Wizytę Zbigniewa Ziobry w Budapeszcie skomentował Donald Tusk. „Albo w areszcie, albo w Budapeszcie” - kpił premier we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych. Sprawa nie umknęła także uwadze Radosława Sikorskiego.

Spotkanie z Viktorem Orbanem wywołało falę pytań, czy Zbigniew Ziobro pójdzie w ślady Marcina Romanowskiego i będzie się ubiegał o azyl lub pomoc Węgier w innej formie.

