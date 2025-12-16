Paszport Ziobry unieważniony. „Nikt nie ucieknie przed odpowiedzialnością”

„Paszport Zbigniewa Z. został unieważniony decyzją wojewody mazowieckiego Mariusza Frankowskiego na wniosek Prokuratora Generalnego. Nikt nie ucieknie przed odpowiedzialnością” – poinformował w mediach społecznościowych minister spraw zagranicznych Marcin Kierwiński. Ziobro od dłuższego czasu przebywa w Węgrzech, przez co nie uczestniczy w obradach Sejmu.

Zbigniew Ziobro przebywał w Budapeszcie. Nie było go w Sejmie, dostanie po kieszeni

„Fakt” otrzymał od Kancelarii Sejmu oświadczenie, zgodnie z którym były minister sprawiedliwości ponosi finansowe konsekwencje swoich działań. Ziobro nie usprawiedliwił bowiem swoich nieobecności. Zgodnie z regulaminem Sejmu skutkuje to potrąceniem uposażenia poselskiego i diety parlamentarnej.

„W ostatnim czasie Sejm dokonał zmian w tym dokumencie, które skutkują m.in zwiększeniem potrącanych kwot w przypadku, gdy liczba dni nieobecności na posiedzeniach Sejmu jest większa od trzech w danym miesiącu kalendarzowym” – brzmi fragment komunikatu. Procedura jest rozpoczynana po upływie miesiąca kalendarzowego, w którym miały miejsce nieusprawiedliwione nieobecności. Możliwe jest odwołanie od decyzji.

Kancelaria Sejmu o finansowych konsekwencjach dla wiceprezesa PiS

„W przypadku nieuczestniczenia bez usprawiedliwienia w posiedzeniach Sejmu przez więcej niż 18 następujących po sobie dni posiedzeń Sejmu, Prezydium Sejmu; po uprzednim ukaraniu posła za niewykonywanie obowiązków poselskich przez Komisję Regulaminową, Spraw Poselskich i Immunitetowych, może podjąć uchwałę o utracie diety parlamentarnej i obniżeniu uposażenia posła do 1/10 jego wysokości w kolejnych miesiącach, do czasu wzięcia przez posła udziału w posiedzeniu Sejmu” – czytamy w dalszej części pisma.

