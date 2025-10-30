Ziobro i Orban w centrum politycznej burzy. Tak zareagował Tusk

28 października prokuratura złożyła do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Śledczy zarzucają politykowi PiS udział w tzw. aferze Funduszu Sprawiedliwości.

Prokuratura: Ziobro popełnił 26 przestępstw

– Wszystkie zgromadzone dowody pozwoliły na przyjęcie przez prokuratora dostatecznie uzasadnionego podejrzenia, że Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw – poinformowała Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.

Według ustaleń śledczych, Zbigniew Ziobro miał założyć i kierować zorganizowaną grupą przestępczą. Wraz z Marcinem Romanowskim, byłym wiceministrem sprawiedliwości, miał – jak twierdzi prokuratura – nadzorować proceder wyprowadzania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Straty Skarbu Państwa oszacowano na około 150 milionów złotych.

Ziobro spotkał się z Orbanem

Polityk PiS przebywa aktualnie z wizytą na Węgrzech. Podczas pobytu w Budapeszcie spotkał się z Viktorem Obranem. Premier Węgier pochwalił się relacją w mediach społecznościowych.

„Dzisiaj spotkałem się w Budapeszcie z byłym ministrem sprawiedliwości Polski. Aktualny rząd stara się doprowadzić do jego aresztowania. Wszystko to dzieje się w samym sercu Europy i przy całkowitym milczeniu ze strony Brukseli. W tak absurdalnych czasach żyjemy” – stwierdził Viktor Orban.

„Sprawiedliwość dla Polski! Polska prawica odniosła ogromne zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Od tego czasu pro-brukselski rząd rozpoczął polityczną nagonkę na nich” – dodał szef węgierskiego rządu.

Ziobro o spotkaniu z Orbanem

Spotkanie z Viktorem Orbanem wywołało falę pytań, czy Zbigniew Ziobro pójdzie w ślady Marcina Romanowskiego i będzie się ubiegał o azyl lub pomoc Węgier w innej formie.

Polityk PiS podkreślił, że w Budapeszcie został zaproszony również na nieplanowane wcześniej spotkanie z Viktorem Orbanem. „Rozmawialiśmy o sprawach ogólnopolitycznych. Pogratulowałem mu obrony suwerenności i tożsamości Węgier. Zapewniłem, że władza Tuska zmierza ku końcowi i że Polska znów będzie suwerennym państwem” – przekazał w mediach społecznościowych.

Ziobro kontra Tusk

Wizyta Zbigniewa Ziobry w Budapeszcie nie umknęła uwadze Donalda Tuska. „Albo w areszcie, albo w Budapeszcie” – kpił premier we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych. Na ripostę nie trzeba było długo czekać. „Najpóźniej za dwa lata pakuj manatki – albo do Berlina, albo za kratki” - odparł polityk PiS.

