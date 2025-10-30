Polacy ocenili największe partie. Zaskakujące wyniki badania

„Która strona sceny politycznej ma Pani/Pana zdaniem dziś lepszą ofertę programową dla Polaków?” – brzmiało pytanie zadane w najnowszym sondażu SW Research przeprowadzonym na zlecenie Onetu. Jak się okazuje, wyniki nie są jednoznaczne.

Polacy wskazali, kto ma lepszą ofertę programową. Wynik nie jest jednoznaczny

Według badanych Polaków 36,3 proc. ankietowanych wskazało koalicję rządzącą. Przeciwnego zdania jest 33,1 proc. respondentów, którzy wskazali opozycję. Kolejne 18,6 proc. uznało, że żadna nie ma ciekawej propozycji. 15,9 proc. badanych nie potrafiło za to udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Sondaż przeprowadzono tuż po weekendzie, w którym odbyły się dwa istotne polityczne wydarzenia – zarówno po stronie rządzącej, jak i po stronie opozycyjnej.

Intensywnie polityczny weekend. PiS tworzy program, KO się jednoczy

W Warszawie Koalicja Obywatelska ogłosiła formalne zjednoczenie Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej. Premier Donald Tusk podczas konwencji mówił: „Dzisiaj jednoczymy się, ponieważ rozumiemy, że tu nie chodzi tylko o walkę o władzę, o przyszłe wybory. Nie, tu chodzi o absolutnie fundamentalne rzeczy”.

Posłanka Katarzyna Lubnauer tłumaczyła za to, że połączenie ugrupowań to „uporządkowanie struktury i tożsamości” formacji.

W tym samym czasie w Katowicach Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało konwencję „Myśląc Polska”. Wydarzenie poświęcono m.in. wymiarowi sprawiedliwości, finansom publicznym, polityce zagranicznej i bezpieczeństwu.

Jarosław Kaczyński podkreślał w mediach społecznościowych, że partia rozpoczyna proces tworzenia nowego programu. „Trzeba mieć plan. Trzeba mieć cel. Bez celu nie ma zwycięstwa, a bez planu nie ma rządzenia” — pisał lider PiS.

