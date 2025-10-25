Kaczyński kończy konwencję PiS. „Polska wymaga wielkiej zmiany”

Podczas kończącego konwencję przemówienia prezes partii Jarosław Kaczyński podkreślił, że Polska wymaga „wielkiej zmiany”, a nadchodzące wybory to wybór między dwiema opcjami – jedną prowadzącą do nieszczęścia, drugą mogącą przynieść narodowy sukces.

– Wybory nie mogą być wyborami odnoszącymi się do ekipy, która ma rządzić. To musi być wybór między dwoma opcjami. Opcjami, które z jednej strony są już dzisiaj realizowane i prowadzą do nieszczęścia, a opcjami, które w tej chwili nie są niestety przez rządzących podejmowane, ale mogą prowadzić do wielkiego sukcesu naszego narodu – mówił polityk.

Dalej polityk podkreślił konieczność przygotowania programu wyborczego skierowanego do wszystkich grup społecznych, w tym ułatwień podatkowych dla przedsiębiorców. – Oni sobie dużo mówią, bo nie chcę użyć słowa gadają, a my pracujemy. My robimy, my mamy pomysły. To jest nasza największa siła i tą siłę możemy użyć dla dobra Polski – stwierdził.

Kaczyński o sukcesie Polski. „To za mało, za mało”

Kaczyński zapowiedział również intensywny kontakt z wyborcami, w tym dziesiątki mniejszych konferencji i objazd wszystkich powiatów. – Musimy pracować, pracować i jeszcze raz pracować – powiedział stanowczo.

W przemówieniu prezes PiS ocenił, że Polska musi wykorzystać historyczne szanse i osiągnąć poziom najbardziej rozwiniętych państw. – Mówimy o tym, że Polska osiągnęła najwyższy poziom rozwoju w relacji do krajów najbardziej rozwiniętych w Europie w swoich dziejach i że to jest wielki sukces. Tak, to jest sukces, ale trzeba zacytować wybitnego poetę: „To za mało, za mało” – ocenił.

Kaczyński odniósł się także do powstania Koalicji Obywatelskiej. – Jedna partia, która niewątpliwie istnieje i jest dużą partią, połączyła się z dwoma innymi, które też istnieją, ale dyskretnie – stwierdził.

