Koalicja PiS z Konfederacją? Polacy popierają warunek Mentzena

Badanie na zlecenie Onetu przeprowadziło SW Research. Respondentów zapytano: „Jak ocenia Pani/Pan propozycję Konfederacji, aby warunkiem współpracy tego ugrupowania z PiS było odejście Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego z czynnej polityki?”.

Wyniki nie pozostawiają wątpliwości. 47,7 proc. ankietowanych pozytywnie odniosło się do takiej propozycji, 19,7 proc. uznało ją za złą, a 32,6 proc. nie miało zdania. Przewaga odpowiedzi pozytywnych utrzymuje się w każdej analizowanej grupie – niezależnie od wieku, płci czy miejsca zamieszkania.

Wśród kobiet pozytywnie o propozycji Konfederacji wypowiedziało się 44,2 proc. respondentek, negatywnie 19,8 proc. W przypadku mężczyzn odsetek odpowiedzi pozytywnych był jeszcze wyższy – 51,6 proc. wobec 19,7 proc. negatywnych.

Mieszkańcy wsi w 48 proc. poparli pomysł odejścia liderów PiS, a tylko 17,5 proc. było przeciw. Podobny rozkład odpowiedzi odnotowano w największych miastach – 48,7 proc. pozytywnych przy 24,6 proc. negatywnych.

Prawo i Sprawiedliwość ramię w ramię z Konfederacją? To mówią liderzy obu partii

Choć temat potencjalnej koalicji PiS-u i Konfederacji po wyborach parlamentarnych w 2027 roku pojawia się regularnie, obie strony stale ucinają spekulacje.

Przykładowo w połowie września Jarosław Kaczyński mówił: – Jeżeli nie nastąpiłby cud w postaci całkowitej zmiany poglądów, to ja takiej możliwości nie widzę. Jak my, partia, która stworzyła w ogóle w Polsce mechanizm realnej solidarności społecznej, ma współdziałać z partią, która przedstawia sobą ideę darwinizmu społecznego??

W odpowiedzi na to Sławomir Mentzen w serwisie X napisał: „W jednym Kaczyński ma rację, rzeczywiście jesteśmy po przeciwnych stronach barykady”. – Dopóki głową jest tam Jarosław Kaczyński, a jego prawą ręką Mateusz Morawiecki to będzie bardzo ciężko się porozumieć – stwierdził później na antenie Radia Zet polityk.

