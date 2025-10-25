Tak PiS chciał dopiec Tuskowi. „PO zaczęła swoje Halloween”

Ostatni weekend października obfituje w wydarzenia polityczne. Wczoraj rozpoczęła się dwudniowa Konwencja Programowa Prawa i Sprawiedliwości „Myśląc Polska”. Wydarzenie otworzyło przemówienie Jarosława Kaczyńskiego, a potem rozpoczęła się seria paneli dyskusyjnych.

Koniec PO. Tusk ogłasza powstanie nowej partii. Znamy nazwę

Z kolei w sobotę 25 października została zorganizowana Konwencja Krajowa Platformy Obywatelskiej. Podczas wydarzenia Donald Tusk poinformował o zjednoczeniu PO, Inicjatywy Polskiej oraz Nowoczesnej i powstaniu nowego ugrupowania, które będzie nosiło nazwę Koalicja Obywatelska.

– Bo jako KO wygrywaliśmy już wybory i wygramy następne wybory. Niczego nie musimy wymyślać, żadnych sztuczek. Tylko prawda, tylko siła, tylko dobro. Do zwycięstwa – mówił w czasie konwencji premier polskiego rządu. Warszawska konwencja będzie rozbudowana o merytoryczno-ekspercką część, która odbędzie się w niedzielę.

Kaczyński reaguje na konwencję PO. „My o Polsce, oni o sobie”

Głos w sprawie konwencji PO zabrał Jarosław Kaczyński. „Prawo i Sprawiedliwość chce zmieniać Polskę na lepsze, aby poprawiać warunki życia Polaków, a Platforma Obywatelska zmienia nazwę, chcąc propagandowo poprawić słupki w sondażach. My o Polsce, oni o sobie. Rusza drugi dzień debat na temat przyszłego programu Prawa i Sprawiedliwości. My, gdy coś mówimy, to robimy. Z ich obietnic nic nie wynika. Po pierwsze wiarygodność” – napisał prezes PiS na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

„W samo południe Platforma Obywatelska zaczęła swoje Halloween. Będą pudrować i czarować, choć maski dawno już opadły, a pod nimi cały czas te same twarze tych, którzy już nie raz oszukali. Przygotowania do kolejnego oszustwa w pełni” – skomentował z kolei Rafał Bochenek.

Czytaj też:

Polacy wysyłają Kaczyńskiego i Tuska na emeryturę. W tym sondażu nie ma „ale”Czytaj też:

„Polska jak Hiszpania”. Poseł KO nie przebierał w słowach