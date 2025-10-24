Konwencja Programowa Prawa i Sprawiedliwości „Myśląc Polska” odbywa się w dniach 24-25 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Wydarzenie otworzyło przemówienie Jarosława Kaczyńskiego.

Kaczyński o kryzysach. „To jest dzisiaj zadanie szczególnie trudne”

– Jestem ogromnie zaszczycony tym, że mogę dzisiaj oficjalnie otworzyć to nasze spotkanie, naszą konferencję programową. Konferencję, która rozpoczyna drogę długą, jak sądzę – bo wydarzenia oczywiście mogą biec różnie – i drogę, która powinna zakończyć się finałem w postaci kolejnego, powtarzam kolejnego już, poważnego programu PiS. Programu dla Polski – rozpoczął prezes PiS.

– To jest dzisiaj zadanie szczególnie trudne. Szczególnie trudne, dlatego że mamy w tym momencie kryzys, taki generalny kryzys, naszego państwa. Kryzys, który po części jest dostrzegany przez społeczeństwo, już się toczy: oświata, kultura, mieszkalnictwo. Taki, który jeszcze do końca nie jest dostrzegany, przynajmniej przez dużą część społeczeństwa, ale który jest nieunikniony, który wyraźnie się zarysowuje: to jest kryzys gospodarczy – kontynuował Kaczyński.

Kaczyński grzmi na konwencji programowej PiS. Wskazał na Brukselę i Berlin

– I wreszcie mamy takie zapowiedzi kryzysów lub już kryzysy o ogromnej wadze, które są przez bardzo dużą część społeczeństwa, może z pominięciem naszego twardego zaplecza, niedostrzegane – powiedział prezes PiS. Jak dodał, to są kryzysy dotyczące przyszłości naszego państwa.

– Jego być albo nie być, istnienia albo nieistnienia. To są te wszystkie plany UE, a dokładnie plany Brukseli i Berlina, aby dokonać takiej zmiany sytuacji w Europie, sytuacji politycznej, sytuacji w wymiarze prawnym (…), by w istocie nie wszystkie, ale wszystkie poza dwoma – czyli Niemcami i Francją, być może jakieś inne (państwo – red.) się znajdzie – państwa, w tym Polska, w gruncie rzeczy przestały istnieć, a przynajmniej w bardzo wysokim stopniu przestały istnieć, przestały być suwerenne. I o tym też będziemy musieli tutaj rozmawiać, bo ta świadomość powinna w naszym kraju narastać – powiedział prezes PiS.

