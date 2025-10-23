Gorący polityczny weekend. PO zmienia nazwę, PiS szykuje program

Konwencja Platformy Obywatelskiej po raz ostatni odbędzie się w sobotę, na hali ATM w Warszawie. Z nieoficjalnych ustaleń radia RMF FM wynika, że 25 października PO złączy się z Nowoczesną (niegdyś – Ryszarda Petru) i Inicjatywą Polską Barbary Nowackiej.

Po połączeniu trzech ugrupowań powstanie jedno, zwarte, ale jego nazwa nie jest znana – tak samo jak znak graficzny, który ma kojarzyć się z „nową” polityczną siłą. Niektóre źródła podają, że „Platforma” przemianowana zostanie na „Koalicję”, czyli nie będzie wielkiego kroku naprzód – raczej w kierunku ujednolicenia nazewnictwa (obecnie media i elektorat naprzemiennie używa skrótów i ich rozwinięć – KO/PO).

Partia, której przewodniczącym jest Donald Tusk, będzie musiała wskazać nowe władze. Stanie się to jednak, gdy sfinalizowane zostaną kwestie formalne, zmierzające do rejestracji podmiotu. Głosować w tej sprawie – jak twierdzi rozgłośnia RMF – będą wszyscy członkowie PO, .N i IP.

Nieoficjalne ustalenia

Praktycznie w tym samym czasie, między piątkiem a sobotą (24-25 października), na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, odbędzie się kongres Prawa i Sprawiedliwości. Obecni na wydarzeniu będą m.in. byli premierzy: Mateusz Morawiecki i Beata Szydło.

Jak zapowiadał poseł Jarosław Wieczorek, podczas ponad stu paneli tematycznych omówione zostaną kwestie dotyczące prawa, gospodarki czy życia publicznego – wskazuje portal Wirtualna Polska.

W ten sposób PiS rozpocznie prace nad nowym programem – pod wybory do Sejmu i Senatu 2027. Kongres ma rozpocząć dyskusje o jego kształcie. Natomiast wiosną 2026 r. partia prezesa Jarosława Kaczyńskiego chce ogłosić, nad jakimi nowymi postulatami będzie pracowała w najbliższym czasie.

