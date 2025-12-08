120 mln euro kary dla firmy Elona Muska. Szef ds. produktów o „ironii ogłoszenia”

W piątek 5 grudnia Komisja Europejska poinformowała na platformie X (dawny Twitter), że nałożyła na serwis społecznościowych Elona Muska karę pieniężną w wysokości 120 mln euro za nieprzestrzeganie obowiązków w zakresie przejrzystości wynikających z ustawy o usługach cyfrowych. Jak zajawiono chodzi o wprowadzający w błąd projekt „niebieskiego znacznika weryfikacyjnego”, brak przejrzystości repozytorium reklam i brak zapewnienia naukowcom dostępu do danych publicznych.

Szczegóły przedstawiono w komunikacie prasowym. Postępowanie ws. potencjalnych naruszeń wszczęto w grudniu 2023 r. KE wyjaśniła, że w przypadku niebieskiego „ptaszka” poszło o to, że w serwisie X każdy może zapłacić za uzyskanie statusu „zweryfikowanego”, bez konieczności przeprowadzania przez firmę rzetelnej weryfikacji osoby stojącej za kontem, co utrudnia użytkownikom ocenę autentyczności kont i treści, z którymi mają do czynienia.

Użytkowcy dawnego Twittera są przez to narażeni na oszustwa, w tym podszywanie się pod inne osoby oraz inne formy manipulacji. Zaznaczono, że ustawa o usługach cyfrowych nie wymaga weryfikacji użytkowników, tylko fałszywego twierdzenia, że konto zostało zweryfikowane, kiedy w rzeczywistości nic takiego nie miało miejsca.

Jeśli chodzi o kwestię repozytorium reklam zaznaczono, że „dostępne i przeszukiwalne repozytoria reklam mają kluczowe znaczenie dla badaczy i społeczeństwa obywatelskiego w wykrywaniu oszustw, hybrydowych kampanii zagrożeń, skoordynowanych operacji informacyjnych i fałszywych reklam”. Komisja Europejska napisała, że brakowało również kluczowych informacji o treści i temacie reklamy oraz kto za nią płaci.

W przypadku trzeciego zarzutu poszło m.in. o zabranianie uprawnionym badaczom samodzielnego dostępu do danych publicznych. W kontekście niebieskich znaczników weryfikacyjnych KE dała X dwa miesiące robocze na poinformowanie o środkach, która zamierza podjąć. W sprawie repozytorium reklam i dostępu naukowców do danych publicznych dawny Twitter powinien przedstawić plan dotyczący usunięcia naruszeń w ciągu 90 dni roboczych.

Na tweeta Komisji Europejskiej odpowiedział szef ds. produktów X. „Ironia twojego ogłoszenia: Zalogowałeś się na swoje nieaktywne konto reklamowe, aby wykorzystać lukę w naszym narzędziu Ad Composer – by opublikować link, który wprowadza użytkowników w błąd, sugerując, że to wideo i sztucznie zwiększyć zasięg. Jak być może wiesz, X uważa, że każdy powinien mieć równy głos na naszej platformie” – napisał Nikita Bier.

„Jednak wydaje się, że uważasz, iż zasady nie powinny dotyczyć Twojego konta. Twoje konto reklamowe zostało zamknięte” – podsumował dyrektor działu produktów X. Bier w odpowiedzi na komentarz jednego z internautów podkreślił, że „ten format postu może być wyświetlany wyłącznie jako reklama, a KE nie wyświetlała reklam od 2021 roku”. Poszło o wideo zamieszczone poniżej, które odsyła do tekstu na stronie internetowej.

