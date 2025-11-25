Musk ujawnił niewygodną prawdę o „polskich patriotach”? Drobne udogodnienie wywołało burzę

Administracja platformy X pozwoliła wszystkim użytkownikom zobaczyć, z jakiego kraju pochodzi dany profil. Pod nazwą użytkownika i jego opisem profilu widzimy teraz lokalizację piszącego. W sieci szybko zaroiło się od screenów, które weryfikowały konta uznawane do tej pory za polskie.

Polscy patrioci z... Singapuru. X ujawnia lokalizację kont

„Fajną opcję wprowadził Musk – można zobaczy skąd jest kraj założenia konta lub obecnego przebywania administratora owego. No i mam wysyp POLEXITowych kont »polskich Polaków z Polsk«i (zwykle dodatkowo wspierających rosyjską narracje) z umiejscowieniem w Holandii i z znaczkiem tarczy z wykrzyknikiem z boku. Co oznacza VPN” – pisał publicysta i analityk Jarosław Wolski.

„Co nie jest niczym dziwnym ponieważ przez Holandię łączą się VPNy chętnie wykorzystywane przez Rosjan i rosyjskie ośrodki szerzące propagandę. Co od dawna jest znanym faktem” – dodawał. VPN oznacza „Virtual Private Network” (wirtualną sieć prywatną), czyli szyfrowane połączenie internetowe, pozwalające ukryć prawdziwy adres IP użytkownika.

„Zatem spokojnie – zapewne w 9 na 10 przypadków to nie nasi rodacy na obczyźnie odreagowujący pracę u bauera w multi-kulti społeczeństwie a po prostu spocony ze strachu (że go wyślą za niewyrobienie normy na SWO) Wania z Muchosrańska. Lub co lepsze boty. Ale warto wiedzieć jak dużo tego ścierwa jest w necie i szerzy treści anty NATOwskie i POLEXitowe. No i klasycznie antyukraińskie” – zauważał.

Screeny kont udających polskich patriotów i skrajną prawicę pokazywał też Jakub Wiech z portalu Defence24. Wskazywał, że pochodzą one m.in. z Belgii, Białorusi czy nawet Singapuru. W Holandii zarejestrowane były też konto Rodacy Kamraci czy konto partii Grzegorza Brauna – Korona Warszawa.

USA. Ruch MAGA z ogromnym „wsparciem” z zagranicy

Bardzo ciekawie wyglądało prześwietlenie amerykańskiej skrajnej prawicy. Wiele osób wspierających ruch MAGA („Make America Great Again”) okazało się nie być amerykańskimi patriotami, ale zagranicznymi trollami lub botami z krajów Europy Wschodniej (np. Macedonii), a także Bangladeszu, Nigerii czy Tajlandii. Dodajmy, że mowa często o kontach z milionowymi zasięgami.

twitter

Sama platforma X zaznaczyła, że czasem region może być związany z niedawną podróżą lub czasową przeprowadzką. Dyrektor ds. produktów w X Nikita Bier zapewniał jednak, że dokładność lokalizacji użytkowników to „niemal 99,99 proc”.

