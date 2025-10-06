16-letni „rosyjski agent”. Polacy pomogli Ukraińcom w ujęciu podejrzanego

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy w poniedziałek (6 października) opublikowała komunikat prasowy, informujący o zatrzymaniu 16-letniego obywatela państwa, który podejrzewany jest o zdradę swojej ojczyzny.

Chłopak miał zostać zwerbowany przez Rosjan. Z ustaleń kontrwywiadu wynika, że realizował zlecenia od swoich przełożonych. Przebywając na terenie Unii Europejskiej poszukiwał w Ukrainie wykonawców zamachów terrorystycznych, zamówionych przez wrogie państwo.

„Większość zwerbowanych przez niego agentów to nastolatkowie, którzy szukali łatwych zarobków” – ujawnia SBU.

Ukraińcy zatrzymali 16-latka. Ma być „rosyjskim agentem” i mieć związek z „zamachami terrorystycznymi”. W ujęciu chłopaka pomogli Polacy

Młodzieniec był do niedawna mieszkańcem Charkowa (północno-wschodnia część Ukrainy). Rok temu – jesienią – opuścił jednak terytorium swojej ojczyzny – na rzecz terytorium UE.

„Będąc tam, zaczął szukać łatwych zarobków za pośrednictwem kanałów na platformie Telegram, gdzie znalazł się w polu widzenia rosyjskich służb specjalnych. Po zwerbowaniu młodzieńca wróg zlecił mu poszukiwanie potencjalnych wykonawców zamówionych zamachów terrorystycznych na terytorium Ukrainy” – ustalili eksperci z Kijowa.

Gdy znalazł chętnych, miał dawać im kontakt do „przełożonych” z Moskwy. „Dwóch z zwerbowanych przez niego agentów to 15-letni mieszkańcy Charkowa, którzy w grudniu 2024 r. dokonali zamachów bombowych w pobliżu komisariatów policji w dzielnicach Słobidskim i Chłodnogórskim miasta. [Jeden z nich – red.] zabrał z kryjówki domowej roboty urządzenie wybuchowe. Drugi samodzielnie wykonał kolejne SVP i wypełnił je metalowymi nakrętkami. Następnie podłożyli materiały wybuchowe w miejscach planowanych zamachów terrorystycznych. Duet agentów został zatrzymany zaraz po tym, jak rosyjscy specjaliści zdalnie aktywowali ukryte SVP” – opisuje SBU.

Grozi mu nawet 12 lat pozbawienia wolności

Do kolejnej takiej operacji 16-latek „zaangażował swoją 21-letnią znajomą, pochodzącą z przyfrontowej Konstantynówki” (obwód doniecki – miejscowość na dalekim wschodzie Ukrainy). Młoda kobieta na początku 2025 r. przyjechała do Odessy, następnie „wynajęła mieszkanie, gdzie wykonała ładunek wybuchowy z plastiku i podłożyła go w pobliżu budynku administracyjnego”. „Wtedy funkcjonariusze zatrzymali ją na gorącym uczynku, zapobiegając zamachowi terrorystycznemu” – czytamy.

SBU, na podstawie materiałów dowodowych, zakwalifikowało przestępstwa 16-latka, który trafił w ręce organów ścigania z Kijowa dzięki Warszawie, jako „pomocnictwo w popełnieniu aktów terrorystycznych po uprzednim porozumieniu grupy osób”. Według tamtejszego Kodeksu karnego grozi za to nawet 12 lat więzienia i konfiskata mienia. Podejrzany przebywa teraz w areszcie tymczasowym.

