Niespodziewana gwiazda spotkania opłatkowego w Sejmie. Skradł show

Opłatkowe spotkanie dla parlamentarzystów nie mogło odbyć się bez marszałków obu izb: Włodzimierza Czarzastego i Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Na wydarzeniu obecna była też m.in. była premier Beata Szydło czy metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz, a także wicemarszałkowie Sejmu Krzysztof Bosak, Szymon Hołownia, Dorota Niedziela, Monika Wielichowska i Piotr Zgorzelski.

Spotkanie opłatkowe w Sejmie. Życzenia nie tylko od marszałków

Marszałek Sejmu podczas składania tegorocznych życzeń wiele uwagi poświęcił jednej kwestii. – Mówię o zdrowiu, mając w tej sprawie wielkie doświadczenia tego roku. Siły różne, z lekarzami na czele oczywiście, dały mi powrót do zdrowia. I wiem, co to znaczy zdrowie, dlatego wam życzę tego zdrowia – podkreślał.

– Życzę, żebyście znaleźli spokój przy świątecznym stole Świąt Bożego Narodzenia. Życzę, żebyście przytulili swoich bliskich. Życzę wam szczęścia, bo was lubię, kocham i szanuję – mówił dalej. Następnie do życzeń dołączyła marszałek Senatu.

– Warto spojrzeć, odrzucić od siebie to, kim jesteśmy, jakie mamy poglądy, przekonania, czy kogoś lubimy czy nie. Tylko spójrzmy na tego obok nas z życzliwością, jak człowiek na człowieka. Tu w Sejmie i w Senacie zapalone jest betlejemskie światło pokoju w tym roku z przepięknym przesłaniem – mówiła Kidawa-Błońska.

– Pielęgnujmy dobro w sobie. To jest bardzo proste, a jednocześnie bardzo trudne. Bo dobro, to codzienność, to jakiego języka używamy, jak się zwracamy do najbliższych, do współpracowników, to jak się zachowujemy, jakich wyborów dokonujemy – podkreślała.

Życzeniami zaskoczył też Jerzy Samiec, biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. – Patrząc z zewnątrz na waszą pracę tutaj w parlamencie, w Sejmie i w Senacie, doceniamy wielość spraw i zadań, które robicie. Ale też zauważamy to, że chyba często brakuje właśnie takiego podejścia, które cechowałoby się miłością – zauważył.

– Miłość to akceptacja drugiego człowieka, nawet tego, z którym się nie zgadzamy. Miłość to poszukiwanie dobrych rozwiązań. Miłość to przede wszystkim poszukiwanie dobrych rozwiązań dla ludzi, obywateli i dla całej naszej Ojczyzny. Niech te moje życzenia, może takie niezbyt tradycyjne, będą dla nas wszystkich ważne – apelował.

Dyrygent-żołnierz skradł show w Sejmie

Wielu internautów zwróciło uwagę na jeszcze jeden szczegół spotkania opłatkowego. Zauważyli, że bardzo ekspresyjnie poczynaniami wojskowej orkiestry kieruje płk Mariusz Dziubek. Jako dyrektor Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyrygował żołnierzami grającymi melodie znanych kolęd.

„Dyrygent-żołnierz skradł show” – komentował m.in. Mateusz Dolatowski z TVP. „Facet czuje muzykę, widać pozytywny człowiek” – dodawała internautka na X.

