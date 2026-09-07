Kaczyński o ostatnich trzech latach w Polsce. „Zagrażają wszystkiemu, co osiągnięto przez 30 lat”

PiS na wydarzeniu „Przebudzenie. Program dla Polski” zaprezentowało najbliższe inicjatywy partii. Głos zabrał Jarosław Kaczyński. – Te wybory to nie są zwykłe wybory. To, co dzieje się w Polsce od niespełna trzech lat, to jest coś, co zagraża nie tylko jakiemuś krótkiemu, kilkuletniemu etapowi naszej historii, zagraża tym, co właściwie można powiedzieć, że jest już rozstrzygnięte, że będzie ono opisane jako bardzo niedobry fragment naszych dziejów – zaczął prezes Prawa i Sprawiedliwości.

– To zagraża Polsce, jej statusowi jako suwerennego państwa, Polsce, jej przyszłości ekonomicznej, temu wszystkiemu, co zostało w ciągu ostatnich 30 kilku lat osiągnięte, temu zbliżeniu się już naprawdę bardzo poważnemu do poziomu zachodniej Europy. Jesteśmy o krok od tego, żeby ten poziom osiągnąć, ale nie wszystkim się to podoba – kontynuował Kaczyński. Lider PiS podkreślił, że „rząd Donalda Tuska nie dotrzymuje obietnic wobec własnego społeczeństwa”.

Kaczyński zarzucił rządowi Tuska niedotrzymywanie obietnic. „Składały się na ogromną manipulację”

– Tych obietnic, które składały się na tą ogromną manipulację, jakim były wybory i cała ta kampania trwająca przez lata przeciwko PiS przy władzy – to jeżeli chodzi o dotrzymywanie zobowiązań wobec zewnętrznych sojuszników, to oni naprawdę są bardzo solennym partnerem. Tylko niestety nie Polaków – ubolewał Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że „trwa walka o przyszłość naszego kraju”.

Kaczyński zaznaczył, że ona „może być dobra, a nawet bardzo, ale może być też taką, która będzie opisywana jako zmierzch nadziei, a być może wręcz nawet koniec suwerennego państwa polskiego”. Lider PiS wyjaśniał, „że jeśli dochodzi do sytuacji, że jakaś partia ogłasza swój program, a wie dobrze, że go nie zrealizuje, to nie mamy do czynienia z procesem demokratycznym, a z manipulacją”. Zdaniem Kaczyńskiego „tu się udało w 2023 r., ale teraz nie może powtórzyć”.

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Prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział m.in. konferencję rolną, która odbędzie się 12 września. Kaczyński wyjaśnił, że będzie to odpowiedź „z góry na to wszystko, co będzie deklarował PSL w tej swojej niebywale wręcz oszukańczej kampanii stwierdzającej, że na wsi właściwie wszystko jest w porządku”. W planach jest jeszcze Kongres Młodych, który zaplanowano na 19-20 września oraz Kongres Armia, który będzie miał miejsce 26 września. Czytaj też:

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