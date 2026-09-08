Mieszkańcy Raszyna wpadli w furię. Urząd miasta reaguje na absurdalną awanturę w sieci

W Raszynie rozpętała się awantura idealnie podsumowująca obecną wszechobecność fejków i dezinformacji. Część mieszkańców oraz internautów oburzyły żółto-niebieskie miejsca parkingowe typu Kiss and Ride, zlokalizowane przed szkołą.

Raszyn. Afera o żółto-niebieskie miejsca parkingowe

Oburzenie wywołały podejrzenia, że są to miejsca „specjalnie dla Ukraińców”. W mniej szalonej, choć nadal absurdalnej wersji mówiono o geście solidarności dla ukraińskich uczniów. Gmina zmuszona była do wystosowania komunikatu. Tłumaczyła, że są to standardowe oznakowania drogowe, mające poprawić bezpieczeństwo dzieci.

Władze gminy stworzyły wyraźnie oznakowaną strefę postojową dla rodziców, którzy podwożą swoje pociechy do szkoły. Miejsca Kiss and Ride są właśnie do tego, co wskazuje nazwa: krótkie pożegnanie i odjazd. W ten sposób nie blokuje się ruchu na ulicy, a dzieci mają bezpieczne miejsce, by wysiąść z samochodu.

Tylko dla Ukraińców? Urzędnicy wyjaśniają nieporozumienie

Wirtualna Polska rozmawiała na ten temat z mieszkańcami Raszyna. Wypowiedzi kilku osób potwierdziły, że skojarzenia z flagą Ukrainy nie były rzadkością. – Na początku byłam w szoku jak to zobaczyłam. Pomyślałam, że już zaczyna się coś dziać – mówiła jedna z mieszkanek.

Sprawę do swoich celów wykorzystali oczywiście także politycy. „Czy to jeszcze Polska?” – pytał Konrad Berkowicz z Konfederacji. – Strefa Kiss and Ride służy wszystkim mieszkańcom, którzy parkują przy lokalnych szkołach, żeby wysadzić dziecko, ucałować i odjechać – tłumaczyła w rozmowie z WP Aneta Wrotna, zastępczyni wójta gminy Raszyn.

– Jesteśmy mocno zaskoczeni. Kolorystyka oznaczeń, które de facto nie zostały jeszcze zakończone, ponieważ wymagają obróbki z oznaczeniami Kiss and Ride, została odebrana jako flagi ukraińskie – przyznała Wrotna. – Będzie obramówka biała, tak jak to jest w standardzie europejskim, z oznaczeniem K+R – zapowiadała.

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