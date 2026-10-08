Seria ataków w polskich szkołach. Szef ZNP: Nauczyciele czują się zagrożeni

W ostatnich dniach doszło do serii aktów przemocy w szkołach. Najtragiczniejsze wydarzenia rozegrały się we wsi Leszczydół-Nowiny. W wyniku napaści, której dopuścił się 15-latek, zmarła 37-letnia kobieta.

Seria ataków w polskiej szkole. Szef ZNP reaguje

– Nauczyciele czują się zagrożeni i takich przypadków, może nie tak dramatycznych, jak ten ostatni, jest sporo – mówi w rozmowie z „Faktem” Sławomir Broniarz. – Każdy nauczyciel wchodząc do szkoły, będzie teraz miał z tyłu głowy sytuacje z tych dwóch placówek, gdzie sprawcami byli uczeń i absolwent – wskazuje szef Związku Nauczycielstwa Polskiego.

– Ilu nauczycieli teraz zastanowi się, czy w ogóle zwrócić dziecku uwagę na niestosowność zachowania, bo może być obiektem jego agresji? – pyta Broniarz.

Szef ZNP podkreśla, że za bezpieczeństwo w szkole odpowiadają nie tylko jej pracownicy, ale także rodzice uczniów oraz organ prowadzący. Jednocześnie zwraca uwagę na to, że nauczyciel w pewnych sytuacjach, biorąc pod uwagę porządek prawny, bywa bezradny. Jako przykład podaje sytuację, kiedy nauczyciel podejrzewa, że uczeń może mieć przy sobie niebezpieczny przedmiot.

– Jakim prawem, jakie narzędzia ma w ręku nauczyciel, żeby sprawdzić tornister ucznia? Nie ma takiej możliwości — twierdzi szef ZNP. – Najłatwiej jest powiedzieć: za to wszystko odpowiada dyrektor. Tylko wyposażamy tego dyrektora w sensie formalnym przepisów prawnych w uprawnienia, które dadzą mu prawo do skutecznego egzekwowania tego wszystkiego – podkreśla Sławomir Broniarz.

W czwartek 8 października Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Za głosowało 242 posłów, przeciw było 61, wstrzymało się 131.

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