Samolot z Władimirem Putinem nad Polską? Wyraźny sprzeciw w sondażu

Donald Trump po raz kolejny miał spotkać się twarzą w twarz z Władimirem Putinem, aby rozmawiać o zakończeniu wojny w Ukrainie. Tym razem na miejsce rozmów wyznaczono Budapeszt. Do spotkania w najbliższym czasie jednak nie dojdzie, a rozmowy zostały bezterminowo odroczone.

Spotkanie Trump-Putin z komplikacjami. Nie ma terminu

Z ustaleń „Wall Street Journal” wynika, że sekretarz stanu USA Marco Rubio miał przekazać przedstawicielom Białego Domu, że takie wydarzenie nie przybliżyłoby do pokoju w Ukrainie, a co za tym idzie, szczyt mógłby okazać się fiaskiem. Amerykański polityk miał dojść do takiego wniosku po rozmowie z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. Rosja wciąż ma rościć sobie prawa do zagrabienia Donbasu.

W związku z tym, że Viktor Orban wyraził gotowość do przyjęcia Putina w Budapeszcie, na premiera Węgier spadła fala krytyki. W 2023 r. Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Władimira Putina w związku z bezprawną deportacją i przesiedlaniem dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. Warto przypomnieć, że Węgry notyfikowały swoje wycofanie z MTK, ale nabierze ono mocy dopiero w czerwcu 2026 r.

Putin przeleci nad Polską? Taka powinna być reakcja. Sondaż dla „Wprost”

I chociaż możliwych tras przelotu Putina z Rosji na Węgry jest co najmniej kilka, w najnowszym sondażu, który na zlecenie „Wprost” przeprowadziła pracownia SW Research, zapytaliśmy ankietowanych, czy polskie władze – gdyby taki scenariusz miał się ziścić – powinny pozwolić na lot rosyjskiego satrapy nad Polską. Polska jest sygnatariuszem Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Większość respondentów nie wyobraża sobie takiej sytuacji. 51,4 proc. wyraziło sprzeciw, 31,3 proc. jest za, a 17,3 proc. nie ma zdania w sprawie.

Najwyższy wskaźnik sprzeciwu został odnotowany w następujących grupach badanych: kobiet (52,4 proc.), respondentów powyżej 50. roku życia (55,7 proc.), z wykształceniem wyższym (53,2 proc.) i wśród mieszkańców miast z liczbą ludności powyżej 500 tys. (62,1 proc.).

Ławrow reaguje na słowa Sikorskiego. Padły skandaliczne insynuacje

Głos w sprawie zabrał m.in. Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych. – Nie możemy zagwarantować, że niezawisły polski sąd nie nakaże rządowi sprowadzenia takiego hipotetycznego samolotu na ziemię celem przekazania podejrzanego do Trybunału w Hadze – powiedział wicepremier na antenie Radia Rodzina. Jak ocenił, „strona rosyjska to wie” i dlatego, jeżeli dojdzie do szczytu w Budapeszcie, zostanie wytyczona inna trasa przelotu.

Szef polskiego MSZ skierował też kilka krytycznych słów wobec Węgier. – To, że członek Unii Europejskiej, związany jeszcze Międzynarodowym Trybunałem Karnym, zaprasza do siebie prezydenta Putina, budzi nie tylko niesmak. Pokazuje też, że Węgry stawiają się nie jako część Zachodu, tylko pomiędzy Zachodem a Rosją – podsumował wątek.

Wypowiedź Radosława Sikorskiego została zauważona przez rosyjskie władze. Odniósł się do niej Siergiej Ławrow i skierował skandaliczne oskarżenia wobec Polski. – Polacy są teraz gotowi sami dokonać aktów terrorystycznych. Słyszałem, jak pan Sikorski groził, że bezpieczeństwo samolotu prezydenta Władimira Putina w polskiej przestrzeni powietrznej nie będzie zagwarantowane, jeśli zdecyduje się on na udział w szycie z Donaldem Trumpem – stwierdził minister spraw zagranicznych Rosji, cytowany przez agencję Ria Nowosti.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 21-22 października 2025 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 825 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia. Wyniki zostały zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku.

