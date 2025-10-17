Orban po rozmowie z Putinem. Szczyt w Budapeszcie coraz bliżej

Premier Węgier Viktor Orban poinformował w mediach społecznościowych, że odbył rozmowę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Politycy omawiali szczegóły organizacji spotkania przywódców Rosji i USA w Budapeszcie. Według Orbána przygotowania do szczytu „idą pełną parą”, a Węgry są gotowe gościć rozmowy Donalda Trumpa i Władimira Putina.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że szczyt może odbyć się w ciągu dwóch tygodni lub nieco później, jednak przed ustaleniem dokładnego terminu muszą odbyć się konsultacje między ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem a sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Jak dodał, „wiele kwestii wymaga jeszcze uzgodnienia”.

Spotkanie Trump–Putin w Budapeszcie. Orban potwierdza przygotowania

We wcześniejszym wpisie Orban podkreślił, że Węgry pozostają „jedynym miejscem w Europie, gdzie może się odbyć spotkanie Trump–Putin”, a jego kraj „konsekwentnie opowiada się za pokojem”. Węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto zapewnił, że Putin może bez obaw wjechać na Węgry i uczestniczyć w negocjacjach. – Nie musimy się w tej sprawie z nikim konsultować. Jesteśmy suwerennym państwem – oświadczył.

Szijjarto potwierdził również, że Węgry prowadzą rozmowy z przedstawicielami USA i Rosji. W tym samym tonie wypowiedział się rzecznik Kremla, podkreślając, że „istnieje wola spotkania”.

Z kolei prezydent USA Donald Trump poinformował, że spotkanie w Budapeszcie ma być próbą zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. „Podczas spotkania na Węgrzech przywódcy spróbują położyć kres »niesławnej« wojnie między Rosją a Ukrainą” – napisał na platformie Truth Social.

Sprawa organizacji szczytu wzbudziła jednak kontrowersje w Europie. Rząd Niemiec przypomniał, że wobec Putina obowiązuje nakaz aresztowania wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny, którego Węgry są członkiem. Berlin wezwał Budapeszt do przestrzegania zobowiązań wynikających z Rzymskiego Statutu MTK.

