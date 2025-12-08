Nawrocki skradł show. To nagranie mówi wszystko

W poniedziałek 8 grudnia do Pałacu Prezydenckiego dotarło Betlejemskie Światło Pokoju. Płomień od harcerzy przyjęli Karol i Marta Nawroccy.

– Za tym światłem idą wartości ważne dla naszej ukochanej ojczyzny, wartości chrześcijańskie: miłość, miłosierdzie, szukanie pokoju, którego tak dzisiaj potrzebujemy, a sytuacja w Ziemi Świętej mówi o tym najbardziej. Jednym z moich zadań jako głowy państwa jest zachowanie pokoju, a to światło będzie mi w najbliższych dniach o tym przypominać – tłumaczył prezydent.

Przy okazji Karol Nawrocki złożył harcerzom życzenia noworoczne. – Jesteście solą naszej ziemi. Nigdy nie byłem harcerzem, ale zawsze z wielkim szacunkiem patrzyłem jak dbacie o to, co jest hasłem tegorocznej edycji, czyli poszukiwanie dobra w sobie. Walka z samym sobą jest walką najtrudniejszą, którą musimy toczyć każdego dnia. Jesteście dowodem na to, że wygrywając z samym sobą, możemy tworzyć lepszy świat – wyliczała głowa państwa.

Nietypowa sytuacja z udziałem Karola Nawrockiego

W trakcie uroczystości w Pałacu Prezydenckim doszło do zaskakującej sytuacji. Prezydent i pierwsza dama wysłuchali koncertu kolęd. Pod koniec Dzisiaj w Betlejem jedna z harcerek wydobyła dźwięk z drzewa rurowego, instrumentu przypominającego dzwonki.

Cała sytuacja mocno zaciekawiła Karola Nawrockiego. „Mogę?” – słychać na nagraniu, które trafiło do mediów społecznościowych. Chwilę później – po tym jak dziewczynka wyraziła zgodę – prezydent zbliżył się do instrumentu i próbował na nich zagrać.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz w Austrii jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności”. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. ZHP włącza się w akcję od 1991 roku. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie – raz na Słowacji, raz w Polsce.

