Brutalne porachunki pseudokibiców. Ofiarą 12-letnie dziecko

Pięciu dorosłych sympatyków piłkarskiej Arki Gdynia miało napastować młodego fana drużyny rywalizującej z ich klubem. Jak przekazali kibice Bałtyku Gdynia w publikacji Facebooku, „sprawcy wymusili na nim nagrywanie upokarzających materiałów wideo, po czym dokonali brutalnego pobicia”. Dochodzenie w tej sprawie prowadzą policjanci z Gdyni.

Do napaści miało dojść pod koniec minionego tygodnia przy ulicy Polnej. Według relacji fanów Bałtyku, 12-latek został po lekcjach zwabiony w rejon pobliskiego lasku, gdzie miał zostać zaatakowany. Opisują, że chłopiec odniósł liczne obrażenia - między innymi urazy twarzoczaszki, kręgosłupa oraz wstrząśnienie mózgu. „Odnalazła go jego mama, która - zaniepokojona brakiem kontaktu z synem - rozpoczęła poszukiwania i znalazła go nieprzytomnego w pobliżu lasku” - relacjonują autorzy wpisu. Według nich za pobicie odpowiada pięciu 20-latków związanych ze środowiskiem chuliganów Arki Gdynia, którzy wcześniej mieli grozić dziecku.

Śledztwo trwa. Policjanci przesłuchują świadk ów

Postępowanie w sprawie prowadzą funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Gdyni Redłowie. Jak podaje portal trojmiasto.pl, służby przekazały, że „wykonano szereg czynności procesowych i pozaprocesowych oraz przesłuchano świadków”.

Dodają również, że nadal trwają działania mające na celu pełne ustalenie okoliczności napaści. W planach znajduje się także sądowe przesłuchanie poszkodowanego chłopca.

Oburzenie w środowisku kibic ów Ba łtyku. „Atak doros łych na dziecko…”

Fani Bałtyku Gdynia ostro komentują zdarzenie, podkreślając, że przemoc wobec dziecka jest absolutnie niewybaczalna.

„Jako społeczność Bałtyku Gdynia stanowczo potępiamy ten czyn, który nie ma absolutnie nic wspólnego z zasadami jakiejkolwiek ekipy w Polsce ani postawą godną kibica. Atak dorosłych na dziecko jest aktem skrajnego tchórzostwa i nie może być w żaden sposób usprawiedliwiany ani tolerowany” - napisali. Swój wpis kończą słowami wsparcia: „Trzymaj się Młody, cały Bałtyk jest z Tobą”.

