Pracownik Biedronki ujawnił zakulisowy problem. Prosi klientów o jedno

Parę tygodni przed Świętami Bożego Narodzenia jeden z pracowników zatrudnionych w sieci sklepów Biedronka opublikował w sieci prośbę do klientów. Podkreślił, że w nadchodzących tygodniach markety będą przechodzić prawdziwe oblężenie, a obowiązków dla personelu znacząco przybędzie. W krótkiej wiadomości poprosił, by klienci nie dokładali im dodatkowej pracy. „Mamy teraz bardzo napięte grafiki i naprawdę dużo obowiązków” - napisał.

Wielu kupujących zwraca uwagę, że robienie zakupów bywa utrudnione ze względu na liczne palety z dostawami, które w godzinach otwarcia często stoją w przejściach. Zdaniem klientów ogranicza to możliwość swobodnego poruszania się po sklepie, a czasem wręcz zniechęca do sięgania po niektóre produkty.

„Nie dok ładajcie nam pracy”. Apel znowu pojawia się w sieci

Już w październiku jedna z pracownic Biedronki opublikowała nagranie, w którym podkreśliła, że za nieporządek w sklepie czasami odpowiadają także odwiedzający, odkładający towary gdzie popadnie. W niedzielę kolejny pracownik postanowił zabrać głos – tym razem w grupie na portalu Facebook „Spotted: Białystok”.

Zwrócił się do klientów z prośbą o większe wsparcie w okresie przedświątecznym.

„Mamy teraz bardzo napięte grafiki i naprawdę dużo obowiązków, a mimo to staramy się zrobić wszystko, żeby każdy mógł kupić to, czego potrzebuje. Dlatego proszę, nie dokładajcie nam pracy. Odkładajcie produkty na swoje miejsca, zwłaszcza nabiał i mrożonki, które porzucone w innych działach po prostu się marnują. Dla was to chwila, dla nas często dodatkowa gonitwa” – napisał.

Jak dodał, wzajemna życzliwość i odrobina wsparcia mogą znacząco ułatwić funkcjonowanie sklepów w „trudnym okresie” przed świętami. Na koniec życzył wszystkim „spokojnego czasu przygotowań i dużo życzliwości”.

Czytaj też:

Paczki na święta od Biedronki. Pracownik pokazał zawartość

Czytaj też:

Biedronka idzie na całość. Od dzisiaj znowu „5+5 gratis” i specjalny voucher