Paczki na święta od Biedronki. Pracownik pokazał zawartość

Biedronka przygotowała dla swoich pracowników tegoroczne paczki świąteczne, które już teraz wzbudzają duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Jeden z pracowników opublikował na TikToku nagranie, w którym pokazuje zawartość dwóch pudełek przekazanych przez firmę. – Coś, co rozgrzewa Polskę do czerwoności. Paczki świąteczne z Biedronki – rozpoczął.

W mniejszym kartonie znalazły się słodycze marki premium: migdały, truskawki i banany w czekoladzie, krówki mleczne oraz wiśnie w czekoladzie. Dołączono również kartkę z życzeniami.

Tym, co nadało świątecznej paczce z Biedronki wartości, było jednak większe pudełko. Pracownicy otrzymali w nim frytkownicę beztłuszczową Tefal. – Na Allegro kosztuje 800 zł, ale poczekajcie kilka dni, bo ruszy masowy handel tym na OLX, więc dostaniecie to na bank taniej – stwierdził autor nagrania.

Benefity nie ograniczają się do paczek. Każdy zatrudniony otrzymuje zasilenie 600 zł na zakupy w Biedronce lub drogerii Hebe, przy czym kwota może wynosić od 610 do 670 zł zależnie od progu dochodowego. Pracownicy, jak przekazał jeden z nich, liczą również na coroczne 1000 zł w bonach do wykorzystania u ich pracodawcy. – Zobaczymy, co będzie – dodał.

Rekordowe paczki z Biedronki. Część zawartości może się różnić

Biedronka informuje, że w tym roku przeznaczy na świąteczne wsparcie rekordową kwotę blisko 120 mln zł. Na paczki i przyjęcia zaplanowano 65 mln zł, a na e-kody 55 mln zł. Łącznie przygotowano ponad 171 tys. paczek – 88,5 tys. dla pracowników oraz 83,1 tys. dla ich dzieci. Wartość prezentu dla dorosłego sięga ok. 630 zł, a paczki dziecięcej ok. 360 zł.

Zawartość paczek dla dzieci zależy od ich wieku. I tak przykładowo najmłodsi w wieku do dwóch lat dostaną m.in. zabawkę, która potrafi zgadnąć, o jakim zwierzęciu mówi dziecko, grę, klocki magnetyczne, puzzle i zestaw kreatywny z gliną. Paczka dla nastolatków między 11 a 18 rokiem życia zawierać za to będzie przenośny projektor, trójwymiarowy model wieży Eiffla z oświetleniem LED, grę karcianą Zero, butelkę na wodę i worko-plecak z odblaskami.

– Paczki świąteczne to nasze oczko w głowie – chcemy, aby wprowadzały magię świąt i radość do domów naszych pracowników. Zależy nam, by podobały się zarówno dorosłym, jak i dzieciom, bo to właśnie wspólne chwile przy choince tworzą wyjątkową atmosferę – mówiła Agnieszka Sokołowska, dyrektorka ds. komunikacji wewnętrznej i programów wsparcia w sieci Biedronka.

