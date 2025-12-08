MEN zaskakuje. Nowa ocena w polskich szkołach

Resort Barbary Nowackiej prowadzi prace nad wprowadzeniem do szkół nowej oceny. Początkowo miała się ona pojawić już z początkiem roku szkolnego 2025/2026, jednak ostatecznie zostanie ona wprowadzona od 1 kwietnia 2026.

Ocena funkcjonalna, bo o niej mowa, ma być nowym narzędziem, dzięki któremu nauczyciele będą mogli ocenić, jak dziecko radzi sobie w codziennych sytuacjach.

Ocena funkcjonalna – na czym polega?

Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreśla, że głównym celem nowej oceny nie będzie sprawdzanie wyników uczniów w nauce, ale ich wsparcie w codziennym funkcjonowaniu. „Ocena funkcjonalna nie zastępuje ocen szkolnych. Nie jest formą klasyfikacji ucznia ani częścią systemu oceniania” – zaznaczył resort w komunikacie.

„Ocena funkcjonalna będzie wprowadzana sukcesywnie, jako dodatkowa metoda wspierająca proces dydaktyczno-wychowawczy, polegająca na lepszej ocenie potrzeb i możliwości dzieci i uczniów, a nie jako zamiennik obowiązujących zasad oceniania” – dodano.

MEN szykuje zmianę. Nowa ocena w polskich szkołach

Nowa ocena będzie dotyczyć zarówno tych uczniów, którzy mają stwierdzone różnego rodzaju problemy zdrowotne, niepełnosprawności czy np. spektrum autyzmu, ale również tych, u których żadnych trudności nie zdiagnozowano.

– Chcemy, aby pomoc mogła być dostępna dla każdego dziecka i żeby kryteria tej pomocy były jasne. Pracujemy nad tym, żeby to nie opinia poradni, nie orzeczenie tę pomoc wyznaczało, ale by prowadziła do tego konkretna potrzeba dziecka rozpoznana przez specjalistów szkolnych, przez nauczycieli – tłumaczyła wiceministra edukacji Izabela Ziętka.

W praktyce nowa ocena będzie wyglądać w taki sposób, że nauczyciele otrzymają specjalne narzędzie w postaci kwestionariusza, dzięki któremu będą mogli ocenić, jak dziecko komunikuje się z nauczycielem, jak radzi sobie w grupie rówieśniczej i jakie wsparcie jest mu potrzebne.

