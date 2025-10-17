Zełenski w USA. W piątek spotkanie z Trumpem

Prezydent Ukrainy przybył do USA, gdzie odbędzie szereg spotkań. W kalendarzu Wołodymyra Zełenskiego znalazły się m.in. rozmowy z przedstawicielami amerykańskich firm zbrojeniowych.

Zełenki w USA. W piątek spotkanie z Trumpem

„Są to producenci mocnej broni, która zdecydowanie może wzmocnić naszą obronę” – napisał Zełenski w mediach społecznościowych. „W szczególności będziemy rozmawiać o dodatkowym zaopatrzeniu w systemy obrony powietrznej” – dodał.

Kulminacyjnym punktem wizyty będzie spotkanie z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie.

Prezydenta Ukrainy na Telegramie nawiązał do zawieszenia broni w Strefie Gazy.

„Oczekujemy, że impuls do ograniczenia terroru i wojny, który zadziałał na Bliskim Wschodzie, pomoże zakończyć rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie” – napisał na Telegramie Wołodymyr Zełenski. Dodał, że Putin nie jest odważniejszy od Hamasu czy „jakiegokolwiek innego terrorysty”.

Zełenski o Tomahawkach

Prezydent Ukrainy w dalszej części swojej wypowiedzi nawiązał do rozmowy Trumpa z Putinem, podczas której poruszana była kwestia pocisków Tomahawk. Doradca prezydenta Rosji, Jurij Uszakow podczas spotkania z dziennikarzami wspomniał, że w rozmowie Trump – Putin poruszono kwestię przekazania Ukrainie przez USA pocisków manewrujących Tomahawk.

Kreml twierdził, że Trump usłyszał od Putina, że dostarczenie rakiet nie zmieni sytuacji na polu walki. Skutkiem będzie jednak osłabienie relacji USA – Rosja oraz opóźnienie procesu pokojowego.

Zełenski nawiązał do tego tematu w swoim wpisie. „Już teraz widzimy, że Moskwa spieszy się ze wznowieniem dialogu dopiero po tym, jak usłyszała o Tomahawkach” – skomentował. Kreml wcześniej potwierdził, że trwają przygotowania do spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w Budapeszcie.

