Nowy ambasador USA w Polsce zaprzysiężony. Ma prawicowe poglądy

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o decyzji senatu, który wybrał nowego ambasadora USA w Polsce, stosunkiem głosów 51 „za” do 47 „przeciw”. Amerykańscy politycy zdecydowali, że Waszyngton w Warszawie reprezentował będzie Thomas Rose, który na początku tego roku mianowany został przez prezydenta Donalda Trumpa. Otrzymał on poparcie senackiej komisji spraw zagranicznych. Żaden demokrata nie optował za kandydaturą dyplomaty.

Rose został zaprzysiężony we wtorek (14 października). U.S. Embassy Warsaw pogratulowała mu. Ambasador będzie reprezentował przywódcę USA „we wzmacnianiu amerykańsko-polskiego sojuszu” – podkreślono m.in. we wpisie na Facebooku czy platformie X.

Kim jest nowy szef ambasady USA w Polsce – Thomas Rose? Kariera i poglądy

Co wiadomo o nowym ambasadorze? Rose jest prywatnie przyjacielem Mike'a Pence'a – byłego wiceprezydenta Ameryki i republikanina.

W przeszłości pracował w japońskiej stacji telewizyjnej. Był też m.in. wydawcą i dyrektorem generalnym dziennika „Jerusalem Post”. Na antenie Sirius XM prowadził natomiast swój konserwatywny program publicystyczny. Pisał też dla gazety „New York Post”. W mediach przedstawiano go jako eksperta do spraw Izraela i Bliskiego Wschodu.

W czasie pierwszej kadencji prezydentury Trumpa był starszym doradcą i głównym strategiem jego zastępcy – Mike'a Pence'a. Po czteroletniej przerwie i powrocie na drugą kadencję przywódca USA postanowił mianować ambasadorem USA w Polsce.

Jeśli chodzi o jego poglądy – swego czasu magazyn „Indianapolis Monthly” poddał je ocenie i zdefiniował jako konserwatywne. Jest on ponadto syjonistą. W przeszłości krytykował demokratę Joe Bidena za jego „propalestyńskie sympatie”.

Rose w przeszłości krytykował Tuska. I chwalił Dudę

Jeśli chodzi o jego opinię w kontekście trwającej wojny w Ukrainie, Rose optuje za udzielaniem wsparcia Kijowowi w konflikcie z Rosją. Teorie, że to Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) doprowadziła do napiętej sytuacji między Kijowem a Moskwą, są przez dyplomatę odrzucane.

W przeszłości Rose krytykował premiera Donalda Tuska, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, gdy pod koniec 2023 roku miało miejsce przejęcie mediów publicznych przez nową władzę. Chwalił przy tym działania opozycji i m.in. byłego prezydenta – Andrzeja Dudę, polityka Prawa i Sprawiedliwości.

