Polska będzie musiała przyjąć migrantów? To planuje UE

Pakt migracyjny, który budzi tak ogromne emocje, to zbiór dziesięciu unijnych regulacji, które mają uporządkować zasady zarządzania migracją i azylem we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przepisy mają zapewnić silniejsze i bezpieczniejsze granice zewnętrzne Unii, sprawniejsze procedury azylowe oraz większą solidarność między krajami członkowskimi – tłumaczy KE.

Komisja Europejska podkreśla, że „jest to kompleksowy dokument, który obejmuje m.in. przepisy dotyczące procedur azylowych, kwestii ochrony granic, oraz gromadzenia danych o migrantach”.

Pakt migracyjny opiera się na czterech filarach:

ujednolicenie procedur azylowych – pakt reguluje, w którym kraju ma być rozpatrywany wniosek o azyl złożony przez migrantów

– pakt reguluje, w którym kraju ma być rozpatrywany wniosek o azyl złożony przez migrantów wzmocnienie granic zewnętrznych UE – m.in. dzięki rozbudowie bazy danych Eurodac, która pozwoli dokładnie identyfikować osoby wjeżdżające na teren państw członkowskich UE

– m.in. dzięki rozbudowie bazy danych Eurodac, która pozwoli dokładnie identyfikować osoby wjeżdżające na teren państw członkowskich UE współpraca międzynarodowa – m.in. z Frontexem, ale również państwami trzecimi, aby zapobiegać nielegalnej migracji u jej źródła, a więc w krajach pochodzenia migrantów

– m.in. z Frontexem, ale również państwami trzecimi, aby zapobiegać nielegalnej migracji u jej źródła, a więc w krajach pochodzenia migrantów system solidarności – składa się z trzech elementów. Pierwszy z nich to relokacja, a więc przyjęcia przez dane państwa członkowskie migrantów z państw, które są najbardziej dotknięte problemem migracji. Jeśli dany kraj nie zdecyduje się na taki krok, będzie musiał zapłacić 20 tys. euro za każdą osobę, której nie przyjmie. Ostatni element, czyli pomoc operacyjna, zakłada wysyłanie służb lub ekspertów do tych miejsc w UE, gdzie problem migracji jest największy.

Najwięcej kontrowersji wzbudza system solidarności między państwami członkowskimi. Warto jednak zaznaczyć, że UE nie nakłada na państwa członkowskie obowiązkowego przyjmowania migrantów, tylko domaga się okazywania solidarności.

Polska będzie musiała przyjąć migrantów? Nowe ustalenia

Polskie władze od wielu miesięcy zabiegały oto, aby Polska była zwolniona z przymusowego przyjmowania migrantów. Wśród powodów wymieniano przyjęcie przez nas kraj uchodźców wojennych z Ukrainy oraz kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej wywołany przez reżim Aleksandra Łukaszenki.

11 października pojawiły się nieoficjalne ustalenia, z których wynikało, że KE zdecydowała się na przyznanie Polsce specjalnego statusu.

Donald Tusk o pakcie migracyjnym

„Mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów i nie będzie! Załatwione. Że uszczelnimy barierę na granicy z Białorusią – i jest to dziś najlepiej strzeżona granica w Europie. Że zaostrzymy przepisy wizowe i azylowe – i Polska stała się wzorem dla innych. Robimy, nie gadamy!” – napisał wówczas premier w mediach społecznościowych.

Z ustaleń TVN24 wynika, że specjalny status dla Polski ma obowiązywać przez rok. Według informatorów stacji sytuacja, w jakiej jest Polska, sprawia, że to wyłączenie będzie mogło obowiązywać także w kolejnych latach.

Czytaj też:

List Nawrockiego wywołał kpiny. Ta reakcja mówi wszystkoCzytaj też:

Miasto Elżbiety Witek na wojnie z UE. Poszło o imigrantów