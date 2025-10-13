Polska będzie musiała przyjąć migrantów? Są nowe ustalenia

Do 15 października Komisja Europejska musi przedstawić państwom członkowskim wytyczne w sprawie realizacji postanowień paktu migracyjnego. Pakt migracyjny, który wejdzie w życie w 2026 roku, nakłada na państwa członkowskie obowiązek przyjmowania migrantów lub płacenia tzw. „podatku migracyjnego” w wysokości 20 tys. euro za każdą nieprzyjętą osobę.

Polska będzie musiała przyjąć migrantów? Tusk komentuje

Polskie władze od wielu miesięcy zabiegały oto, aby Polska była zwolniona z przymusowego przyjmowania migrantów. Wśród powodów wymieniano przyjęcie przez nas kraj uchodźców wojennych z Ukrainy oraz kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej wywołany przez reżim Aleksandra Łukaszenki.

W tej sprawie Karol Nawrocki wystosował list do Ursuli von der Leyen, w którym podkreślił, że „Polska nie wyrazi zgody na żadne działania, które będą skutkować rozlokowaniem w naszym kraju nielegalnych migrantów”.

11 października pojawiły się nieoficjalne ustalenia, z których wynikało, że KE zdecydowała się na przyznanie Polsce specjalnego statusu.

„Mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów i nie będzie! Załatwione. Że uszczelnimy barierę na granicy z Białorusią – i jest to dziś najlepiej strzeżona granica w Europie. Że zaostrzymy przepisy wizowe i azylowe – i Polska stała się wzorem dla innych. Robimy, nie gadamy!” – napisał wówczas premier w mediach społecznościowych.

Polska będzie musiała przyjąć migrantów? Nowe informacje

Z ustaleń TVN24 wynika, że specjalny status dla Polski ma obowiązywać przez rok. Według informatorów stacji sytuacja, w jakiej jest Polska, sprawia, że to wyłączenie będzie mogło obowiązywać także w kolejnych latach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, po decyzji Komisji Europejskiej, sprawą zajmie się Rada UE, gdzie decyzja zapadnie kwalifikowaną większością głosów.

