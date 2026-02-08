MEN próbuje obejść weto prezydenta? „Rażące przekroczenie uprawnień”

Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata” opublikował stanowisko ws. projektów rozporządzeń dot. podstaw programowych. Podkreślono, że działania szefowej MEN stanowią próbę „obejścia” weta Karola Nawrockiego. Dodano, że „rozporządzenia wykraczają zdecydowanie poza zakres delegacji ustawowej wynikającej z ustawy – Prawo oświatowe, naruszają autonomię nauczyciela, ingerują w sposób organizacji pracy szkół oraz łamią uprawnienia związków zawodowych”.

Szczegóły zamieszczono w piśmie do Barbary Nowackiej. WZZ „Forum-Oświata” zaznaczył, że negatywnie ocenia projekty rozporządzeń dotyczących podstaw programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Projekty z 21 stycznia 2026 r. mają „literalnie naruszać ustawowe uprawnienia związków zawodowych zawarte w ustawie o związkach zawodowych”.

Związkowcy z pismem do szefowej MEN. Barbara Nowacka próbuje obejść weto Karola Nawrockiego?

„Jednoznacznie wskazujemy, że zakres merytoryczny planowanych przez ministra edukacji zmian jest sprzeczny z dyspozycją zawartą w art. 47 ustawy — Prawo oświatowe. Projektowane zmiany nie mają podstaw ustawowych, gdyż ustawa, która miała być podstawą proponowanych zmian, nie została zaakceptowana przez prezydenta RP i nie weszła w życie. Tym samym, nie ma prawnej możliwości wprowadzania tych zmian w drodze rozporządzenia tj. aktu niższego rzędu” – brzmi fragment pisma.

Według Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata” „takie postępowanie konstytucyjnego ministra właściwego ds. oświaty i wychowania stanowi rażące przekroczenie uprawnień”. „Projekty rozporządzeń naruszają ustawową autonomię nauczyciela zagwarantowaną przepisami Karty nauczyciela. Rozporządzenie nie może ingerować i narzucać nauczycielowi metod i form pracy. Nie może też narzucać szkołom formy organizacji pracy typu ‘tydzień projektowy’” – podsumowano.

Czytaj też:

Kulisy działania elitarnych szkół. Dyrekcja ostrzega, nauczyciele rywalizują, a uczniowie z „ultimatum”Czytaj też:

Odejdą od głośnych reform MEN? „To gwarantujemy na 100 proc. Od razu wyrzucamy ten absurd”