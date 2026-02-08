Zaginęła 15-letnia Weronika z Jeleniej Góry. Policja prosi o pomoc

Weronika Majewska ze swojego domu przy ulicy Różyckiego w Jeleniej Górze wyszła w piątek 6 lutego o godzinie 16:00. Powiedziała bliskim, że za 3 godziny będzie z powrotem. Gdy wieczorem przedłużał się moment jej powrotu, rodzina zaczęła poważnie się niepokoić. W końcu zawiadomiono policję.

Jelenia Góra. Zaginęła Weronika Majewska

Śledczy podkreślają, że od godziny 16 w piątek z Weroniką nie było żadnego kontaktu. Nastolatka wyszła ubrana w czarną bluzę z kapturem marki Pitbull, czarne legginsy oraz czarne sportowe buty Nike.

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze opublikowali zdjęcie zaginionej dziewczyny i zaapelowali o pomoc w jej odnalezieniu. Każdy, kto posiada informację na temat Weroniki, proszony jest o kontakt ze śledczymi pod numerem telefonu 47 87 312 40 lub pod numerem alarmowym 112.

Kampania „Dobro” w Jeleniej Górze

24 stycznia w Jeleniej Górze mieszkańcy wyszli na ulice, by w ciszy oddać hołd zamordowanej przez starszą koleżankę 11-letniej Danusi. Organizowany marsz miał jednak znaczenie wykraczające poza symboliczne upamiętnienie zmarłego dziecka – jego inicjatorzy chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na narastający problem przemocy wśród dzieci oraz brak systemowych rozwiązań, które mogłyby jej zapobiegać.

Za inicjatywą stali rodzice i mieszkańcy miasta, którzy postanowili rozpocząć kampanię społeczną pod hasłem „Dobro”. Organizatorzy podkreślali, że wydarzenie miało być pierwszym krokiem do dalszych działań – rozmów, spotkań i inicjatyw edukacyjnych, które mają pomóc dorosłym lepiej rozumieć emocje dzieci i reagować na sygnały przemocy.

Danusia była uczennicą Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze. Zginęła 15 grudnia ubiegłego roku po ataku 12-letniej dziewczynki, która uczęszczała do tej samej placówki. Do tragedii doszło przy ulicy Wyspiańskiego, kilkaset metrów od szkoły.

