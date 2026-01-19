10-latek pobity przez starszych uczniów. Ze szkoły trafił do szpitala

Dziennikarze TVN24 dowiedzieli się, że w piątek 16 stycznia w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Twardowskiego w Koszalinie doszło do brutalnego pobicia jednego z uczniów. 10-latek atakowany był przez dwóch 12-latków i jednego 13-latka. Szczegółowe okoliczności zajścia policja postanowiła zachować dla siebie.

Koszalin. 10-latek pobity przez starszych uczniów

Do placówki wysłano karetkę pogotowia, ponieważ obrażenia chłopca były poważne. Rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Natalia Dorochowicz potwierdziła, że w dyspozycji informowano medyków i wezwaniu do osoby pobitej. W chwili interwencji medycznej 10-latek był przytomny, jego stan określono jako stabilny. Po wstępnych czynnościach ratowników, dziecko z urazem twarzoczaszki oraz kończyny górnej przetransportowano do szpitala pod opieką osoby dorosłej.

W szkole pojawił się patrol policji, który udokumentował karygodne zdarzenie. Przygotowane przez funkcjonariuszy materiały trafiły do sądu rodzinnego, który zajmie się dalej brutalnym zachowaniem nieletnich.

Agresja w polskich szkołach

Sprawa z Koszalina przypomina inne niedawne akty przemocy rówieśniczej w naszym kraju. Już w styczniu tego roku w Kaliszu 14-latka została zaciągnięta z przystanku autobusowego do parku, gdzie grożono jej i ubliżano, a także nagrywano podczas upokarzającego zachowania. W grudniu z kolei w Ostrowie w powiecie puckim dwóch nastolatków brutalnie pobiło 13-latkę, „wymierzając jej karę” za rzekome przewinienie.

Najgłośniej było jednak o przypadku z Jeleniej Góry, gdzie przemoc doprowadziła do śmierci 11-letniej dziewczyny. W tej sprawie zatrzymano 12-latkę, która znała ofiarę z widzenia. Przy zatrzymanej znaleziono noże, a media dotarły do wstrząsających relacji rówieśników i rodziców dzieci ze szkoły dziewczynek. Od pewnego czasu zwracano uwagę, że 12-latka „zmieniła się” i przejawiała niepokojące zachowania.

