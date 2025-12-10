Wielkie zmiany u Kaczyńskiego. Na jaw wyszły nowe fakty

Jarosław Kaczyński od lat mieszka w bliźniaku na warszawskim Żoliborzu. Prezesa PiS czekają jednak wkrótce wielkie zmiany, ponieważ będzie miał nowych sąsiadów. Młoda rodzina z dziećmi od połowy listopada prowadzi na terenie nieruchomości prace remontowe, które mają potrwać do połowy przyszłego roku. Najpoważniejsze i najbardziej uciążliwe prace według harmonogramu powinny się zakończyć do Świąt Bożego Narodzenia.

Następnie ekipa wróci do pracy po dwóch tygodniach i w nowym roku głośne prace mają się odbywać jedynie sporadycznie. Mimo to remont miał być jednak na tyle uciążliwy, że Kaczyński postanowił się przeprowadzić. Pierwsze doniesienia mówiły, że „mieszka w dzielnicy dla VIP-ów, w domu, który od lat należy do jego rodziny”. Lider Prawa i Sprawiedliwości już wcześniej miał w planach opuszczenie mieszkania na czas trwania remontu.

Jarosław Kaczyński tymczasowo zmienił dom. Przez sąsiadów zamiast na Żoliborzu mieszka u kuzyna

„Super Express” dowiedział się, że Kaczyński wprowadził się do swojego brata ciotecznego. – Znamy się jak łyse konie, ponad 70 lat! Jarek może zostać u mnie, ile chce – skomentował Jan Maria Tomaszewski. Pomoc prezesowi PiS oferował także Przemysław Czarnek. – Mój dom jest dla prezesa zawsze otwarty i w razie czego może u mnie nocować – proponował były szef MEiN.

Zgodnie z oświadczeniem majątkowym Kaczyński posiada jedną trzecią własności dwupiętrowego domu o powierzchni 150 metrów kwadratowych. Wartość całej nieruchomości jest szacowana na prawie 2,2 mln zł. Ostatni gruntowny remont domu przeprowadzono w 2011 roku. Druga połowa bliźniaka od wielu lat była niezamieszkana. Właściciel próbował ją sprzedać przez długi czas, co udało się dopiero w 2024 r.

Czytaj też:

Kaczyński na miesięcznicy. Mówił o „putinowskiej agenturze”Czytaj też:

Zwiększa się różnica między KO i PiS. Najniższy rezultat Prawa i Sprawiedliwości w tym roku