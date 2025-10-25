Polacy wysyłają Kaczyńskiego i Tuska na emeryturę. W tym sondażu nie ma „ale”

Konwencja Programowa Prawa i Sprawiedliwości „Myśląc Polska” odbywa się w dniach 24-25 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Wydarzenie otworzyło przemówienie Jarosława Kaczyńskiego, a potem rozpoczęła się seria paneli dyskusyjnych, w czasie których poruszono zagadnienia dotyczące spraw społecznych, kwestii gospodarczych, bezpieczeństwa, a także wyzwań na arenie międzynarodowej. Celem konwencji jest wypracowanie podwalin programu, z którym PiS będzie mogło zawalczyć o zwycięstwo i powrót do władzy w 2027 r.

PiS z nowym programem, PO z nową nazwą. Gorący politycznie weekend

Ostatni weekend października to również politycznie gorący czas u Platformy Obywatelskiej, która po ponad dwóch dekadach oficjalnie przestanie istnieć, a na jej bazie powstanie ugrupowanie z inną nazwą. Spekuluje się, że PO zostanie przechrzczona na Koalicję Obywatelską i wchłonie w swoje struktury dotychczasowych koalicjantów – Inicjatywę Polską i Nowoczesną.

Na konwencji zostanie formalnie zapoczątkowany proces wyboru przewodniczącego partii. Z nieoficjalnych informacji wynika, że warszawska konwencja będzie rozbudowana o merytoryczno-ekspercką część, która ma odbyć się w niedzielę, a nadzór nad przebiegiem całokształtu ma sprawować Rafał Trzaskowski.

Polacy wysyłają Kaczyńskiego i Tuska na emeryturę. Nowy sondaż dla „Wprost”

Lider PO i prezes PiS od lat grają pierwsze skrzypce w polskiej polityce. W najnowszym sondażu, który dla „Wprost” zrealizowała pracownia SW Research, postanowiliśmy zapytać: „Czy Donald Tusk i Jarosław Kaczyński powinni przejść na polityczną emeryturę?”.

46 proc. respondentów uważa, że obaj powinni przestać aktywnie uczestniczyć w życiu politycznym. 30,9 proc. wskazuje, że usunąć się w cień powinien tylko Jarosław Kaczyński, a 16,1 proc. – Donald Tusk. Co ciekawe, jedynie 2,2 proc. ankietowanych stoi na stanowisku, że obaj politycy powinni wciąż działać na politycznej pierwszej linii, a 4,8 proc. badanych nie ma zdania w sprawie.

Kaczyński na gorszej pozycji niż Tusk? Szczegółowe wyniki sondażu

Ciekawe wnioski płyną też z bardziej szczegółowych wyników badania.