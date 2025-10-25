Kaczyński straszy Niemcami. Wymowna reakcja Sikorskiego

Jarosław Kaczyński w trakcie konwencji PiS w Katowicach próbował przekonywać, że „Niemcy i Francja chcą nam zabrać państwo”. Prezes PiS dodawał, że „Unia Europejska chce tak zmienić sytuację polityczną, że wszystkie państwa oprócz Niemiec i Francji przestałyby istnieć i być suwerenne”.

Te słowa wywołały prawdziwą burzę. – Zagrożenie jest ze wschodu, a nie z zachodu i to warto przypomnieć politykom PiS. Tymczasem oni prowadzą antyniemiecką retorykę, która jest szkodliwa dla bezpieczeństwa Polski – komentował Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON.

„Sąsiadka mówi o takich przypadkach, że wariat albo ruski agent” – napisał Donald Tusk w mediach społecznościowych.



Kaczyński straszy Niemcami. Sikorski odpowiada

Do tych słów w trakcie Igrzysk Wolności w Łodzi odniósł się Radosław Sikorski. Szef MSZ w rozmowie z Piotrem Kraśką przyznał, że „szokuje go fakt, że jego konkurenci polityczni powtarzają bzdury o »zgniłym Zachodzie«”.

Polityk KO zaznaczał, że „słowa Jarosława Kaczyńskiego wymierzone w Niemcy oraz Francję nie są wyrwane z kontekstu”. – Oni dokładnie w taki sposób myślą, powtarzają propagandę putinowską. Nie wiem dokąd oni zabrnęli – przyznał.

W tym kontekście szef MSZ przywołał m.in. tekst Bronisława Wildsteina promowany podczas konwencji PiS w Katowicach, w którym pada cytat: „słabość Zachodu podmywanego ideologią emancypacji powoduje, że Rosja zdecydowała się na atak na Ukrainę”.

Radosław Sikorski podkreślił, że „dzisiaj w Wielkiej Brytanii dyskutuje się o tym, czy nie wyprzedzimy ich gospodarczo”. – Osiągnęliśmy ogromny sukces a tymczasem PiS powtarza bzdury o zagrożeniu z Zachodu – komentował polityk KO.

Igrzyska Wolności 2025. Sikorski ostro o PiS

W dalszej części rozmowy Piotr Kraśko zauważył, że „Niemcy są dzisiaj słabsze niż kiedykolwiek w historii, zarówno pod względem gospodarczym, jak i politycznym”. – Politycy PiS spijają sobie z dziubków z działaczami AfD. Oni naprawdę uważają, że to będzie w interesie Polski, gdy Niemcami będą rządzić nacjonaliści? – ripostował Radosław Sikorski.

– Politycy PiS odmawiają nam polskości a ja po niemiecku umiem tyle, co nauczyłem się z „Czterech pancernych”. Aktualnie w Jasionce stacjonują niemieccy żołnierze, bronią polskiego miasta. Pytam polskich nacjonalistów: naprawdę chcecie recesji w niemieckiej gospodarce? – dopytywał minister spraw zagranicznych.

