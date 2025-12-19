Święta z politykiem? Polacy wybrali w sondażu. Jest wyraźny faworyt

W najnowszym sondażu, który dla Onetu przeprowadziła pracownia SW Research, respondenci zostali zapytani, z którym z polityków najchętniej zasiedliby przy wigilijnym stole. W tym zestawieniu pozycję lidera zajął Karol Nawrocki. Prezydenta wskazało 19,6 proc. ankietowanych. Na kolejnych miejscach podium uplasowali się premier Donald Tusk (12,3 proc.) i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski (7,4 proc.).

W dalszej części stawki znaleźli się: Adrian Zandberg (6,5 proc.), Sławomir Mentzen (5,7 proc.), Grzegorz Braun (5,3 proc.), Jarosław Kaczyński (2,5 proc.), Mateusz Morawiecki (2,2 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (1,8 proc.) i Włodzimierz Czarzasty (1,7 proc.). Aż 34,9 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nie chciałoby spędzić Wigilii z żadnym z wymienionych polityków.

W czwartek 18 grudnia w Sejmie odbyło się spotkanie opłatkowe parlamentarzystów. Stanowiło ono krótki przerywnik w ostrym sporze, który można obserwować na co dzień. – To wręcz świętokradztwo. Co więcej, jest ono szkodliwe społecznie. Bo jak można przez cały rok opluwać siebie nawzajem, podkręcać absolutną nienawiść, a potem nagle śpiewać wspólnie kolędy i łamać się opłatkiem? Przez cały rok hejt i pogarda, a potem opłatek i życzenia. A po chwili znowu to samo – mówi ks. prof. Andrzej Kobyliński w wywiadzie dla „Wprost”.

– To jest gorszące, ponieważ pokazuje chorą i szkodliwą wizję religii, odartą z moralności. W takim ujęciu staje się ona obrzędem pogańskim i nie ma żadnego wymiaru etycznego. Obecnie opłatek wśród posłów i senatorów pokazuje, że można godzić zakłamanie, hipokryzję i nienawiść z obrzędami religijnymi. Moim zdaniem należy obecnie zawiesić w polskim parlamencie spotkania opłatkowe – podsumowuje filozof.

Sondaż został zrealizowany w dniach 16-17 grudnia 2025 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 827 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

