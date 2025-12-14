Polacy opuszczają Wielką Brytanię. „Druzgocący akt oskarżenia”

W brytyjskich mediach pojawił się artykuł dotyczący Polaków w Wielkiej Brytanii. „Daily Mail” pisało o „wielkim exodusie Polaków”.

Exodus Polaków z Wielkiej Brytanii. „Druzgocący akt oskarżenia upadku”

Redakcja swój artykuł zapowiedziała na X.

„Przybycie setek tysięcy Polaków zmieniło oblicze Wielkiej Brytanii, ale teraz wracają oni tłumnie do domu, szukając lepszego życia w swojej rozwijającej się, niskopodatkowej ojczyźnie” – napisano w poście. „Daily Mail” wskazuje, że masowe opuszczanie Wielkiej Brytanii przez Polaków jest „druzgocącym aktem oskarżenia upadku”. W artykule opisano historie naszych rodaków, którzy postanowili wrócić do ojczyzny. Wśród przyczyn opuszczenia Wielkiej Brytanii wymieniano m.in. utratę pracy czy poczucie spadku bezpieczeństwa z powodu ataków nożowników.

– To nie była już ta sama Wielka Brytania, do której przyjechaliśmy 15 lat temu po lepsze życie – powiedział jeden z rozmówców, opowiadając o regularnych widoku policji, straży pożarnej i karetek pogotowania w okolicy.

Przestępczość i koszty w górę, standardy usług w dół

Dziennikarze „Daily Mail” wskazali na stanie gospodarki Wielkiej Brytanii w miejscu, spadek standardów, rosnącą przestępczość, słabnące usługi oraz rosnące koszty utrzymania.

„Exodus pracowitych i wysoko wykwalifikowanych polskich pracowników migrujących z Wielkiej Brytanii nabiera tempa” – podsumowano, dodając, że całkowita liczba Polaków w Wielkiej Brytanii zmniejszyła się do 750 tys.

Artykuł został zauważony przez polskich polityków.

„Polacy wracają z Wielkiej Brytanii do swej kwitnącej ojczyzny. Lubię to” – wykorzystał okazję premier Donald Tusk. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski dodał: „jesteśmy dumni, że nadrabiamy zaległości”. Zaznaczył jednak, że Polska kocha i podziwia Wielką Brytanię.

